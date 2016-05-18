托克料超过中国石油集团 成为俄罗斯原油最大买家

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透莫斯科5月16日 - 瑞士贸易商托克(Trafigura)料将成为俄罗斯原油的最大买家，在托克本已与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)达成大量合约之外，该公司又从俄罗斯第三大石油企业苏尔古特(Surgutneftegaz)增购石油。
托克将超过中国石油集团(CNPC)成为俄罗斯石油的最大买家，此前托克赢得一项六个月的投标，将从苏尔古特购买2016年7-12月的120-180万吨石油。
目前托克每月在初级市场上购买约220万吨俄罗斯原油。
在托克决定向俄油提供短期融资后，该公司已成为俄罗斯原油的最大买家，超过了维多和嘉能可等竞争对手。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。