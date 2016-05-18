托克料超过中国石油集团 成为俄罗斯原油最大买家

路透莫斯科5月16日 - 瑞士贸易商托克(Trafigura)料将成为俄罗斯原油的最大买家，在托克本已与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)达成大量合约之外，该公司又从俄罗斯第三大石油企业苏尔古特(Surgutneftegaz)增购石油。

托克将超过中国石油集团(CNPC)成为俄罗斯石油的最大买家，此前托克赢得一项六个月的投标，将从苏尔古特购买2016年7-12月的120-180万吨石油。

目前托克每月在初级市场上购买约220万吨俄罗斯原油。

在托克决定向俄油提供短期融资后，该公司已成为俄罗斯原油的最大买家，超过了维多和嘉能可等竞争对手。(完)