版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 29日 星期四 08:39 BJT

国务院："7.23"动车追尾系责任事故

今年"7.23"甬温动车追尾调查报告出炉，国务院周三称这是一起因列控中心设备存在严重设计缺陷、上道使用审查把关不严、雷击导致设备故障後应急处置不力等造成的责任事故。国务院常务会议决定给予铁道部、通信信号集团公司、通信信号研究设计院、上海铁路局等单位54名责任人员党纪政纪处分的处理意见。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐