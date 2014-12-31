中国南北车将换股合并为巨无霸中国中车

中国南车将以换股的形式吸收合并中国北车，换股比例为1:1.1，即每一股中国北车股票换取1.1股中国南车股票。中国正推动国内有竞争力优势的高铁产业链走向海外市场，而两个独立的轨道车辆生产企业在海外竞争时将产生内耗，因此在国务院和国资委推动下，促成此次对等的合并，合并后新公司名称将为中国中车股份有限公司。路透