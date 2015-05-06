亚洲航运费率大幅下滑 预示亚洲经济更加低迷

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透新加坡5月6日 - 亚洲海运费率大幅下滑正在加重有关贸易放缓的担忧，因该地区各国出口订单减少压缩了海运需求。全球贸易有90%通过海运完成。
今年以来集装箱海运价格下降了30%，近期虽有反弹，但仍接近纪录低点。而乾散货运费率也接近历史低位。
尽管运费情况也反映出船舶订单、季节性需求波动等行业特有因素，但分析师表示，考虑到绝大多数商品要走海运，仍然可以把海运费率看作是全球贸易的风向标。
汇丰驻香港亚洲经济分析部门联合主管Frederic Neumann说：“所有情况都暗示全球贸易将进一步放缓。没有很快好转的迹象，”这说明亚洲出口订单很少。
“我们甚至在今年早些时候美国西海岸罢工事件结束后，也没有看到大幅反弹，”他所说的这宗劳资纠纷直到2月20日才解决，导致跨太平洋海上贸易陷入一片混乱。
受新订单缩水拖累，中国4月制造业活动出现一年来最严重萎缩，而韩国和印尼等国出口也都有所下滑。
“船运费率仍十分疲软，亚洲出口也非常低迷，比出口订单数据所显示的还要疲弱得多，”西太平洋银行(Westpac)的报告称。
西太平洋银行市场策略部门全球主管Robert Rennie表示，虽然在美国罢工以及亚洲农历新年假期过后，4月贸易料将略有加速，但总体海运和经济前景比较黯淡。
“我从船运市场可以得到很多信息。中国是关键的动力来源，而我在这方面确实没看到有很大动力。成长似乎十分乏力，我们还没有看到任何复苏迹象，”他说。
上海出口集装箱运价指数今年下滑30%，已接近纪录低位，而波罗的海乾散货运价指数.BADI也是接近历史新低。油轮费率有所提高，但估计也将遭遇阻力。
(完)
(编译 王洋/王颖；审校 郑茵/高琦)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。