亚洲航运费率大幅下滑 预示亚洲经济更加低迷

路透新加坡5月6日 - 亚洲海运费率大幅下滑正在加重有关贸易放缓的担忧，因该地区各国出口订单减少压缩了海运需求。全球贸易有90%通过海运完成。

今年以来集装箱海运价格下降了30%，近期虽有反弹，但仍接近纪录低点。而乾散货运费率也接近历史低位。

尽管运费情况也反映出船舶订单、季节性需求波动等行业特有因素，但分析师表示，考虑到绝大多数商品要走海运，仍然可以把海运费率看作是全球贸易的风向标。

汇丰驻香港亚洲经济分析部门联合主管Frederic Neumann说：“所有情况都暗示全球贸易将进一步放缓。没有很快好转的迹象，”这说明亚洲出口订单很少。

“我们甚至在今年早些时候美国西海岸罢工事件结束后，也没有看到大幅反弹，”他所说的这宗劳资纠纷直到2月20日才解决，导致跨太平洋海上贸易陷入一片混乱。

受新订单缩水拖累，中国4月制造业活动出现一年来最严重萎缩，而韩国和印尼等国出口也都有所下滑。

“船运费率仍十分疲软，亚洲出口也非常低迷，比出口订单数据所显示的还要疲弱得多，”西太平洋银行(Westpac)的报告称。

西太平洋银行市场策略部门全球主管Robert Rennie表示，虽然在美国罢工以及亚洲农历新年假期过后，4月贸易料将略有加速，但总体海运和经济前景比较黯淡。

“我从船运市场可以得到很多信息。中国是关键的动力来源，而我在这方面确实没看到有很大动力。成长似乎十分乏力，我们还没有看到任何复苏迹象，”他说。

上海出口集装箱运价指数今年下滑30%，已接近纪录低位，而波罗的海乾散货运价指数.BADI也是接近历史新低。油轮费率有所提高，但估计也将遭遇阻力。

相关图表 link.reuters.com/gut64w

(完)

(编译 王洋/王颖；审校 郑茵/高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。