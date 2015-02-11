中国北车有意购买外国轨道技术

路透唐山/上海2月11日 - 中国铁路及轨道交通设备制造商中国北车601299.SS6199.HK表示，公司有意向外国购买轨道相关技术。中国正寻求出口高铁和轨道技术。

“我们对轨道相关技术感兴趣，且一直在跟一些外资企业接触，”中国北车负责海外业务的副总裁余卫平周三对路透表示。

余卫平是在政府组织的中国北车唐山工厂参观活动中做出上述表示的。他未透露更多细节。

中国进出口银行企业部门副总经理Li Wen在媒体参观时表示，今年1月底，该行已向35个海外铁路建设和设备出口项目提供了130亿美元贷款。

中国北车去年的海外销售额达30亿美元。该公司表示，中国正在与包括美国和印度在内的28个国家就高铁项目进行谈判。余卫平表示，俄罗斯和泰国的项目“进展较快”。(完)

(编译 王颖；审校 屈桂娟)

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