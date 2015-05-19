北京出行可“打飞的”

路透北京5月18日 - 通用航空运营商北京华彬天星周一称，该公司与打车软件滴滴快的联合推出“一键叫飞机”服务，周末获得热烈关注。

华彬天星市场部总监吕刚告诉路透，超过1万人申请直升机服务，不过仅有100人打到“飞的”。

他表示，从5月15日开始试运行三天，但申请人数太多，接待不过来。

乘坐Bell-429直升机往返北京与天津的价格为每人3,500元，全程230公里。往返市区与郊区雁栖湖的价格为每人1,999元。

直升机空中观光在中国是个新概念。华彬天星需要提前一天申请监管部门批准，尽管从2013年底开始中国已经简化了通用航空飞行审批程序。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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