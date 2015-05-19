北京出行可“打飞的”

(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月18日 - 通用航空运营商北京华彬天星周一称，该公司与打车软件滴滴快的联合推出“一键叫飞机”服务，周末获得热烈关注。
华彬天星市场部总监吕刚告诉路透，超过1万人申请直升机服务，不过仅有100人打到“飞的”。
他表示，从5月15日开始试运行三天，但申请人数太多，接待不过来。
乘坐Bell-429直升机往返北京与天津的价格为每人3,500元，全程230公里。往返市区与郊区雁栖湖的价格为每人1,999元。
直升机空中观光在中国是个新概念。华彬天星需要提前一天申请监管部门批准，尽管从2013年底开始中国已经简化了通用航空飞行审批程序。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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****澳新经济指标预测--1月23日-1月30日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月23日当周 1月23日(一) 暂无重要经济数据公布。 1月24日(二) 暂无重要经济数据公布。 1月25日(三) 0030 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第四季 +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.6% +1.3% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.3%