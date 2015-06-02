中国交建牵头联合体获哈尔滨轨交BOT项目 总价约265亿

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月2日 - 由中国交建(601800.SS)(1800.HK)牵头的联合体近日获得哈尔滨市轨道交通3号线二期工程的BOT（投资、建设、运营和股权转让）项目，项目暂定合同总价为264.577亿元人民币。
上海普天(600680.SS)(900930.SS)周二公告显示，该联合体成员除中国交建和上海普天外，还包括中国中铁(601390.SS)(0390.HK)旗下的中铁一局和刚完成合并的中国南车(601766.SS)(1766.HK)旗下的长春轨道客车股份有限公司。
BOT项目合同履行期限为25年，包含五年建设期，计划今年8月开工，2020年7月底试运营。
上海普天将负责通信系统设备、信号系统设备、地铁AFC系统（自动售检票系统）设备、消防系统设备等的购置及安装工程，合同分项金额预计约10亿元左右。公司预期该合同对今年营收和利润没有影响。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。