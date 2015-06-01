放开国内特快专递等部分邮政业务资费 实行市场调节价--中国发改委

路透北京6月1日 - 中国国家发展改革委和国家邮政局周一发布通知，决定放开国内特快专递等部分国内邮政业务资费，以发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进邮政业发展。

根据通知，将国内特快专递资费、明信片寄递资费、印刷品寄递资费和单件重量10公斤以下计包裹等竞争性包裹寄递资费，由政府定价改为实行市场调节价，邮政企业可以根据市场供求和竞争状况自主确定资费结构、资费标准和计费方式。

通知要求，邮政企业制定或调整实行市场调节价的邮政业务资费项目和资费标准时，应当提前30天向社会公示，并抄送国家发展改革委、国家邮政局。

规定自2015年6月1日起执行。

发改委稍早发布了中央定价目录修订公开征求意见，修订后的定价种类约比2001年版中央目录减少46%，仅保留天然气、供水、电力等七种（类），八成具体项目退出新版中央定价目录。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。