放开国内特快专递等部分邮政业务资费 实行市场调节价--中国发改委

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京6月1日 - 中国国家发展改革委和国家邮政局周一发布通知，决定放开国内特快专递等部分国内邮政业务资费，以发挥市场在资源配置中的决定性作用，促进邮政业发展。
根据通知，将国内特快专递资费、明信片寄递资费、印刷品寄递资费和单件重量10公斤以下计包裹等竞争性包裹寄递资费，由政府定价改为实行市场调节价，邮政企业可以根据市场供求和竞争状况自主确定资费结构、资费标准和计费方式。
通知要求，邮政企业制定或调整实行市场调节价的邮政业务资费项目和资费标准时，应当提前30天向社会公示，并抄送国家发展改革委、国家邮政局。
规定自2015年6月1日起执行。
发改委稍早发布了中央定价目录修订公开征求意见，修订后的定价种类约比2001年版中央目录减少46%，仅保留天然气、供水、电力等七种（类），八成具体项目退出新版中央定价目录。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。