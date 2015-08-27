上港集团上半年净利增5.65% 下游需求不旺拖累业务增速放缓

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月27日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周四公布，上半年实现净利润30.98亿元人民币，同比增长5.65%，而下游需求不旺拖累港口业务增速放缓。
半年报显示，公司1-6月实现营收147.73亿元，同比增7.08%；每股收益为0.1357元。
上港集团2014年实现净利为67.67亿元，同比增28.8%。
公司指出，上半年全球经济复苏缓慢，与此同时，中国经济下行压力依然较大。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，下游需求不旺盛，港口业务增速放缓甚至出现停滞与下滑的情况。
半年报称，上半年公司母港货物吞吐量完成2.55亿吨，同比减少6.4%，其中，母港散杂货吞吐量完成0.77亿吨，同比下降21.1%。公司货物吞吐量的下降主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影响，煤、矿等散杂货吞吐量大幅下降。
此外，1-6月公司母港集装箱吞吐量完成1,802.8万标准箱，同比增长4.4%。
公司表示，上半年公司发挥集装箱业务优势，利用腹地经济条件，巩固与提升“腹地+中转”的港口发展模式。
上港集团周四收报7.00元，跌1.13%，过去一个月累计下滑14.80%。(完)
欲了解详情，可点选上海证交所网站 here
(发稿 边竞；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。