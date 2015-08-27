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中国财经 | 2015年 8月 27日 星期四 17:37 BJT

上港集团上半年净利增5.65% 下游需求不旺拖累业务增速放缓

路透上海8月27日 - 中国最大港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周四公布，上半年实现净利润30.98亿元人民币，同比增长5.65%，而下游需求不旺拖累港口业务增速放缓。

半年报显示，公司1-6月实现营收147.73亿元，同比增7.08%；每股收益为0.1357元。

上港集团2014年实现净利为67.67亿元，同比增28.8%。

公司指出，上半年全球经济复苏缓慢，与此同时，中国经济下行压力依然较大。受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响，下游需求不旺盛，港口业务增速放缓甚至出现停滞与下滑的情况。

半年报称，上半年公司母港货物吞吐量完成2.55亿吨，同比减少6.4%，其中，母港散杂货吞吐量完成0.77亿吨，同比下降21.1%。公司货物吞吐量的下降主要原因是由于受到经济增长减速、腹地产业结构调整和能源结构变化的影响，煤、矿等散杂货吞吐量大幅下降。

此外，1-6月公司母港集装箱吞吐量完成1,802.8万标准箱，同比增长4.4%。

公司表示，上半年公司发挥集装箱业务优势，利用腹地经济条件，巩固与提升“腹地+中转”的港口发展模式。

上港集团周四收报7.00元，跌1.13%，过去一个月累计下滑14.80%。(完)

欲了解详情，可点选上海证交所网站　here

(发稿 边竞；审校 曾祥进)

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