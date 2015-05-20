中国远洋孙公司向淡水河谷购4艘铁矿石船 总价4.45亿美元

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海5月20日 - 中国大型航运企业--中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)周三公告称，在巴西当地时间5月19日，其控股孙公司中国矿运公司与全球最大矿石生产商巴西淡水河谷(VALE5.SA)签约，中国矿运向后者子公司购买四艘超大型铁矿石运输专用船，总价4.45亿美元。
中国远洋(1919.HK)旗下全资子公司中散集团持有中国矿运51%股权，中海发展(1138.HK)(600026.SS)持有其余49%股权。
中国远洋公告指出，上述船舶是2013-2014年期间建造的二手铁矿石船，中国矿运将以自有资金和银行借款支付购船协议项下的应付价款。此次购船旨在优化中国远洋大型矿砂船船队结构并提升船队的整体竞争能力。
中国国务院总理李克强近期正出访巴西等拉美国家，中国企业近日已与当地企业签署一系列投资合作协议。
中国远洋和中海发展的A股和H股周三双双暂停买卖，两间公司分别表示正在筹划于海外签署重要业务合作协议。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。