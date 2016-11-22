台湾复兴航空宣布解散停航 银行对其有110亿台币债权曝险（更新版）

(新增金管会公布银行业对兴航债权曝险)

路透台北11月22日 - 台湾小型民营航空公司--复兴航空(6702.TW)周二董事会决议将解散公司且全面停航，将待股东会通过施行。而金管会也表示已介入调查该股是否涉及内线交易，并公布银行对其有上百亿台币债权曝险。

金管会银行局副局长庄琇媛稍晚在一场记者会也公布，经统计整体银行对兴航的债权约为110.6亿台币，其中包括55亿台币联贷；总共20家银行及2家票券商遭牵连。

“原来都缴款正常，今天突然就宣布解散，后续银行会按照契约进行。”她说。

兴航债权前三大银行为兆丰商银、合库银行及华南银行。

金管会副主委黄天牧稍早行政院召开的联合各部会的记者会中也表示，已请台湾证券交易所派人赴复航了解情况，包括先前对停飞的决定时点和决策等，以供日后做处理的依据。

复航股票在11月21日成交爆增至1万多张，相较先前每日成交量仅有数百张，各方认为恐有内线交易之虞。本地媒体报导，证交所表示有内部人在抛售持股。

该公司在新闻稿中表示，经过两次空难，且公司虽采多项革新措施，业绩始终未能恢复。今年前三季已亏损22亿台币，且后势未见乐观。

此外，11月29日将到期的可转换公司债(ECB)因面临解散，资金不足，无力偿还。

2014年复兴航空一架由高雄飞往马公班机，降落马公机场时因天候不佳坠机，造成机上乘客及机组员48人罹难；2015年复航一架台北飞往金门的班机，在起飞五分钟后失控坠毁。此案经飞安调查委员会最终报告，确定是人为操控失误。

复兴航空(6702.TW)100%转投资的威航在不堪亏损下，8月时宣布将与复兴航空整并。

该股周二停止交易，周一收跌逾7%报5.20台币，年初以来累计跌幅高达37.65%。台湾其他大型航空公司--华航(2610.TW)周二收涨0.86%，长荣航空(2618.TW)收升1.31%。

**成立紧急小组，处理旅客退票及员工资遣等**

复航表示已成立紧急任务小组，就旅客退票、员工工资和政府沟通、债权清偿等面向全力处理后续。已购票旅客会无条件全额退费。员工则比照劳基法条件资遣。

交通部次长范植谷在行政院的记者会中表示，关于旅客的权益部分，本地航线的部分，交通部已介入协调本地的运输公司，承接复兴航空在台北-花莲和台中-花莲航线的旅客。

〞旅客权益基本上没有受到负面影响，〞范植谷说。至于国际航线方面，由于现在是国际航线的淡季，其他的航空公司有余力可以顺利接收从复兴转来的旅客。

劳动部次长郭国文则表示，复兴航空成立有信托基金，对一千多名的员工退休金支付足足有余，至于公司方对于资遣费也有规划。未来复航的员工也会成立公会，并与公司洽谈相关事宜。(完)