台湾复兴航空宣布解散且停航 待股东会通过施行

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月22日 - 台湾小型民营航空公司--复兴航空(6702.TW)周二董事会决议，解散公司且全面停航，将待股东会通过施行。
该公司表示，经过两次空难，且公司虽采多项革新措施，业绩始终未能恢复。今年前三季已亏损22亿台币，且后势未见乐观。
公司称，11月29日将到期的可转换公司债(ECB)因面临解散，资金不足，无力偿还。
该公司也表示，已成立紧急任务小组，就旅客退票、员工工资和政府沟通、债权清偿等面向全力处理后续。已购票旅客会无条件全额退费。员工则比照劳基法条件资遣。
2014年复兴航空一架由高雄飞往马公班机，降落马公机场时因天候不佳坠机，造成机上乘客及机组员48人罹难。
2015年复航一架台北飞往金门的班机，在起飞五分钟后失控坠毁。此案经飞安调查委员会最终报告，确定是人为操控失误。
复兴航空(6702.TW)100%转投资的威航在不堪亏损下，8月时宣布将与复兴航空整并。
该股已停止交易。但其余航空公司--华航(2610.TW)收涨0.86%，长荣航空(2618.TW)则收升1.31%。(完)
(记者 洪淑珍; 撰写 高洁如; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。