台湾复兴航空宣布解散且停航 待股东会通过施行

路透台北11月22日 - 台湾小型民营航空公司--复兴航空(6702.TW)周二董事会决议，解散公司且全面停航，将待股东会通过施行。

该公司表示，经过两次空难，且公司虽采多项革新措施，业绩始终未能恢复。今年前三季已亏损22亿台币，且后势未见乐观。

公司称，11月29日将到期的可转换公司债(ECB)因面临解散，资金不足，无力偿还。

该公司也表示，已成立紧急任务小组，就旅客退票、员工工资和政府沟通、债权清偿等面向全力处理后续。已购票旅客会无条件全额退费。员工则比照劳基法条件资遣。

2014年复兴航空一架由高雄飞往马公班机，降落马公机场时因天候不佳坠机，造成机上乘客及机组员48人罹难。

2015年复航一架台北飞往金门的班机，在起飞五分钟后失控坠毁。此案经飞安调查委员会最终报告，确定是人为操控失误。

复兴航空(6702.TW)100%转投资的威航在不堪亏损下，8月时宣布将与复兴航空整并。

该股已停止交易。但其余航空公司--华航(2610.TW)收涨0.86%，长荣航空(2618.TW)则收升1.31%。(完)