派拉蒙与盘古氏化解纠纷 《变形金刚4》将如期首映

路透洛杉矶6月23日 - 美国派拉蒙电影公司周一称，已经解决了与北京盘古氏投资有限公司有关《变形金刚4：绝迹重生》合作的纠纷。

盘古氏上周要求派拉蒙对该片进行更改，原因之一是派拉蒙没有如约在影片中体现盘古氏旗下写字楼盘古大观。

派拉蒙发言人周一称，问题已经解决，影片没有进行任何更改，将如期于周五在全球上映。派拉蒙是维亚康姆(VIAB.O)的子公司。

盘古氏周一在网站上发布公告称，双方互通了有关信息，均“表达了妥善解决影片在中国上映问题的意愿”。经友好协商，双方达成了谅解。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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