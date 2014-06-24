派拉蒙与盘古氏化解纠纷 《变形金刚4》将如期首映

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶6月23日 - 美国派拉蒙电影公司周一称，已经解决了与北京盘古氏投资有限公司有关《变形金刚4：绝迹重生》合作的纠纷。
盘古氏上周要求派拉蒙对该片进行更改，原因之一是派拉蒙没有如约在影片中体现盘古氏旗下写字楼盘古大观。
派拉蒙发言人周一称，问题已经解决，影片没有进行任何更改，将如期于周五在全球上映。派拉蒙是维亚康姆 的子公司。
盘古氏周一在网站上发布公告称，双方互通了有关信息，均“表达了妥善解决影片在中国上映问题的意愿”。经友好协商，双方达成了谅解。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月