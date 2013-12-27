中国退运两批美国转基因玉米干酒糟--新华

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透北京12月27日 -中国新华社周五报导，中国国家质检总局证实，已退运两批美国玉米干酒糟(DDGS)，因查出含有未获中国批准的转基因成份。
报导引述质检总局发言人指出，这些DDGS于12月23日在上海遭退运。
这些DDGS被查出含有中国未批准的MIR 162转基因成份。
贸易商周四向路透表示，中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)。在此之前，中国当局查出美国玉米含有MIR162转基因成份后，已退运逾50万吨美国玉米。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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