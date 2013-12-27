中国退运两批美国转基因玉米干酒糟--新华

路透北京12月27日 -中国新华社周五报导，中国国家质检总局证实，已退运两批美国玉米干酒糟(DDGS)，因查出含有未获中国批准的转基因成份。

报导引述质检总局发言人指出，这些DDGS于12月23日在上海遭退运。

这些DDGS被查出含有中国未批准的MIR 162转基因成份。

贸易商周四向路透表示，中国已拒收约2,000吨美国玉米干酒糟(DDGS)。在此之前，中国当局查出美国玉米含有MIR162转基因成份后，已退运逾50万吨美国玉米。(完)