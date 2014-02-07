中美转基因争端悬而未决 中国本周弃购四批美国玉米

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透芝加哥2月6日 -美国政府数据周四显示，由于有关未经批准转基因品种的争端悬而未决，中国进口商本周弃购了四批美国玉米船货，此前在上周还有一批船货转运至越南。
美国农业部通过每日通报系统证实，中国在本销售年度共弃购22万吨美国玉米。
美国农业部在周四发布的一周出口销售报告中称，在12月19日止当周，据报发往中国的63,127吨玉米转运往越南。近几周据报还有其他船货转往日本、韩国和西班牙。
中国自11月以来已经拒收逾60万吨美国玉米，因其中含有先正达(Syngenta)SYNN.VX研发的MIR162品种。中国尚未批准进口该品种。
不过，尽管中国需求下滑，其他买家则加速购入美国玉米，因玉米价格仍接近近期创下的三年半低点。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。