交通银行今明两年将非信贷资产提至50%--董事长

* 交行计划今明两年内非信贷资产占比达到50%--董事长

* 申请成为实施资本管理高级法试点首批银行

* 汇丰不会减持交行股份，双方会深化业务合作

路透香港3月29日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)董事长胡怀邦称，计划今明两年内将非信贷资产占比提升至50%，并申请成为首批实施资本管理高级法试点银行，而与第二大股东汇丰银行的合作将深化并建立起战略合作的高层协调机制。

他周四接受采访时称，今年交行将加快转型发展步伐，转变传统信贷业务经营模式，重点提高非信贷资产、零售类贷款、中间业务收入比重，当前资金业务、同业业务、资产管理业务正处于快速发展期。

“今年或明年把非信贷资产比重提高到50%，实现‘非信贷资产结构拐点’。”他称。

此外，胡怀邦透露，持有交行18.7%股份的汇丰银行不但不会减持，双方在未来三年还会深入合作，包括两行将建立战略合作高层协调机制等。

截止2012年末，交行实现净利润近584亿元人民币，同比增幅15.05%；增速在五大国有银行中排名第二；虽出现不良贷款与不良率“双升”，但该行高管认为仍在预判当中，今年全年风险可控。交行（境内银行机构）非信贷资产占比约为46%，较上年提高1.82个百分点。

胡怀邦称，交行申请成为实施资本管理高级法首批试点银行，目前看，采用新方法后，信用风险占用资本下降、操作风险资本占用上升，两者扎差后会让银行资本充足率略微下降，但交行的资本充足率等指标均高于监管要求及中国版巴塞尔三新要求。

此前数据显示，截至2012年底，交行拨备资本充足率和核心资本充足率分别为14.07%和11.24%。

**和汇丰未来三年会深化合作**

“汇丰持有18.7%的交行股权不仅不会减持，还会深化合作。下一步两行将建立战略合作的高层协调机制。”胡怀邦称。

在刚刚以727亿港元卖掉中国平安(601318.SH)(2318.HK)股份后，又传出汇丰控股将出售在印度寿险合营公司的股份。市场亦有猜测，交行会是汇丰抛售的下一个目标？

而在过去的两年中，汇丰已退出和出售了45项非核心业务，以降低过去包括银行、保险、基金等混业金融的业务结构复杂性。

”我上周在北京与汇丰银行董事长范智廉见面，他明确表示跟交行的战略合作是不会动摇的，汇丰之所以卖掉平安股权是因为双方战略契合度和业务合作不强，卖掉平安后，汇丰要想分享中国经济的成果，重点就要放在和交行的合作上。”胡怀邦表示。

他并称，两行在国际、投行、托管、人民币等业务的合作都很顺利，下一步将建立由交行行长和汇丰CEO牵头，由汇丰派驻高级顾问专门负责两行战略合作顾问的高层协调机制。

“今年我们力争在一些重点项目上取得合作，比如海外工程项目、人民币业务、电子银行对接等取得突破，制定三年合作规划，指导各分行和海外分行加强合作，还会建立量化考核合作指标，所以我们对双方合作充满信心。”他说。

交通银行周四发布公告，称聘任汇丰银行伍兆安先生为交通银行高级管理层成员、交行-汇丰战略合作顾问的决议。(完)

(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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