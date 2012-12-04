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中国财经 | 2012年 12月 4日 星期二 09:15 BJT

交行与工行达成首笔银行间黄金询价市场即期交易

路透上海12月4日电---上海黄金交易所银行间黄金询价交易系统周一正式上线,交通银行(601328.SS)(3328.HK)和工商银行(601398.SS)(1398.HK)达成首笔即期交易,名义本金约为2,000万元人民币.

交通银行新闻稿引述金融市场部总经理涂宏称,"我们希望通过上海黄金交易所与中国外汇交易中心的强强联合,推动银行间黄金询价市场产品线不断完善,逐渐覆盖黄金远期与掉期业务."

经央行备案同意,上海金交所周一起试运行银行间黄金询价业务,20家中外资银行获准参与该业务.

目前上海金交所采用撮合制交易,单笔交易量往往只有几公斤或几十公斤.业内人士此前曾指出,若有几百公斤或上吨的单笔黄金交易需求,不仅成交笔数多,而且不能瞬间锁定价格,还容易引起市场波动.而询价市场上由於采用做市商制度,一笔即可成交,大宗交易更为顺利.

上海金交所已是全球黄金现货交易量最大的市场.据其网站介绍,去年该所总交易额为4.44万亿元人民币,同比增长120%;其中黄金现货交易量达7,438.5吨,交易额达2.48万亿元,分别同比增长23%和53%.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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