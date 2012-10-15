交通银行获准发行30亿元信贷资产证券化产品--IFR

路透10月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，交通银行(3328.HK)(601328.SS)已获中国人民银行与银监会批准，在银行间债券市场发行规模30亿元（4.76亿美元）的信贷资产证券化产品。

据悉，交通银行将开拓新的发行渠道，率先在上海证交所推出有资产担保的证券（ABS），由於上交所的投资者主要由证券公司和基金管理公司构成，因此能够把风险分散在银行系统之外。信贷资产证券将在银行间市场和交易所市场同时发售。

本期所发行的证券包括优先A-1档8.5亿（约占总额的28.3%）、优先A-2档16亿（约占总额的53.38%）和优先B档3.1亿（约占总额的10.3%），以及次级档约2.63亿（约占总额的8.76%），未评级的次级档证券。法定到期日2016年12月31日。

其中，优先AAA评级的A档（固定利率）和优先A+评级的B档（浮动利率）将采用簿记建档方式定价，次级档证券在认购人之间通过协议进行转让。定价料在11月初。

中海信托担任受托机构，海通证券(600837.SS)(6837.HK)、国泰君安证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)担任主承销商。

在本期ABS资产池中，共包含60笔贷款，加权平均贷款年利率6.30%。

与上汽通用一样，本期资产支持证券同时获三家国内资信机构评级，分别为中诚信、联合资信与中债资信。(完)

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--整理 林高丽; 审校 张喜良

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