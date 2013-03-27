交行去年净利同比增15%

* 去年净利同比增长15%

* 不良率较年初略有上升

* 今年全年风险仍可控

* 未来三年无股本融资压力

路透香港/上海3月27日 - 以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)去年净利同比增长15%，增速在五大国有银行中排名第二；虽然去年出现不良贷款与不良率“双升”，但该行高层认为仍在预判当中，今年全年风险仍可控，不良率至多升到1%。

交行2012年报显示，去年实现净利润583.73亿元人民币，同比增幅15.05%；实现每股收益0.88元。交行同时拟向全体股东每10股派2.4元(税前)。

“去年不良贷款增加主要集中在江苏、浙江地区，行业则集中在小型企业，不良贷款额上升50亿元貌似较多，但与3万亿元贷款余额相比比例很小，而且0.92%的不良率是在预判当中的。”交行行长牛锡明在记者会上称。

他并强调，上述不良贷款问题仅是局部风险非系统性风险，集群式风险防范比较好，交行在无锡尚德、中江集团、江西赛维等贷款上没有进入或提前成功减退。

截止目前，中国五家大型国有上市银行均完成2012年报的披露。净利润增速最高的农业银行的19%，交通银行位列第二；而不良贷款方面，交通银行是唯一一个去年出现不良率上升的国有银行。

之前建设银行(601939.SS)(0939.HK)行长张建国也表示，建行在江浙地区受到的影响相对较大，资产质量一度承受了较大的压力，但是以披露的业绩情况来看，尤其是逾期贷款环比减少的情况说明未来发展向着相对较好的趋势变化。

交行董事长胡怀邦亦称，预计交行今年不良贷款基本平稳，略有上升走势、但仍风险可控，“可能会上升到1%，但更高的情况不会出现。”

而工商银行(601398.SS)(1398.HK)在年报中表示，计划2013年末不良贷款率控制在1.20%以内，其2012年末的不良率为0.85%。

**未来三年交行无股本融资压力**

上海某券商银行业分析师称，中国银行业不良上升的趋势肯定是放缓了，但是不是又开始不良率往下走，还得观察。如果未来经济复苏没那么强，或者表外转表内风险加大的话，出现反复还是有可能的，但整体上问题不是特别大。

交行年报显示，该行中间业务方面实现手续费及佣金净收入208.82亿元，同比增幅11.93%；是五大国有上市银行中唯一一家实现两位数中间业务收入增长的银行。

尽管交行利息净收入同比增长16.07%，但受中国央行2012年内连续两次不对称降息影响，净利差和净利息收益率分别为2.43%和2.59%，同比分别降低7个和2个基点。

该行副行长于亚利表示，交行今年会优化信贷资产配置并提高配置效率，贷款向中西部中小企业和个人消费领域倾斜，并且会扩大同业业务的合作。

在市场所关注的风险领域，交行政府融资平台贷款、房地产贷款和“两高一剩”贷款余额占比分别为8.49%、6.10%和2.95%，分别较年初下降2.15个、0.09个和0.50个百分点。

于亚利并透露，交行的资本充足率等指标均高于监管要求及中国版巴塞尔三新要求，未来三年交行没有股本融资的压力，但是会适时推行一些创新的一级二级资本工具。目前银行理财产品余额是2,650亿元，风险管理较好，其中投资于非标准债券资产仅几十亿，且没有出现向信贷资产传染风险的现象。

截至2012年底，交行拨备覆盖率为250.68%；资本充足率和核心资本充足率分别为14.07%和11.24%，符合监管要求。按中国银行业监管口径计算，存贷比(本外币)为72.71%。(完)

参看详情，请点选(here)

(发稿 赵红梅；撰写 乔艳红/林琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。