澳大利亚发布旅游警示 称印尼可能遭武装袭击

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透雅加达2月25日 - 澳大利亚周四发布印尼可能遭武装袭击的旅游警示，一天前澳大利亚刚刚针对马来西亚首都吉隆坡发布类似警示。
“近期有迹象表明恐怖分子在印尼发动袭击的准备可能进入了后期，”澳大利亚政府网站上发布的旅游警示称。（here）
澳大利亚外交贸易部未对置评请求作出回应。
印尼警方发言人Agus Rianto表示，没有即将发生袭击的迹象。“我们一直与相关机构和公众合作来维护安全。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。