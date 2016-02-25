澳大利亚发布旅游警示 称印尼可能遭武装袭击

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达2月25日 - 澳大利亚周四发布印尼可能遭武装袭击的旅游警示，一天前澳大利亚刚刚针对马来西亚首都吉隆坡发布类似警示。
“近期有迹象表明恐怖分子在印尼发动袭击的准备可能进入了后期，”澳大利亚政府网站上发布的旅游警示称。（here）
澳大利亚外交贸易部未对置评请求作出回应。
印尼警方发言人Agus Rianto表示，没有即将发生袭击的迹象。“我们一直与相关机构和公众合作来维护安全。”(完)
编译：李富强 发稿：王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。