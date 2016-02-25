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亚洲 | 2016年 2月 25日 星期四 15:29 BJT

澳大利亚发布旅游警示 称印尼可能遭武装袭击

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达2月25日 - 澳大利亚周四发布印尼可能遭武装袭击的旅游警示，一天前澳大利亚刚刚针对马来西亚首都吉隆坡发布类似警示。

“近期有迹象表明恐怖分子在印尼发动袭击的准备可能进入了后期，”澳大利亚政府网站上发布的旅游警示称。（here

澳大利亚外交贸易部未对置评请求作出回应。

印尼警方发言人Agus Rianto表示，没有即将发生袭击的迹象。“我们一直与相关机构和公众合作来维护安全。”(完)

编译：李富强 发稿：王琛

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