国际机票价格2012年跳升 6月最贵

路透纽约3月22日(记者 Patricia Reaney) - 根据Kayak.com网站的数据，去年飞往美国及其他国际热门目的地的机票上涨逾25%，而6月的飞机票最贵。

从北美飞往秘鲁首都利马的机票价格飙升了33%，飞往伦敦的机票提高30%，而飞往新奥尔良、马德里、慕尼黑和悉尼的机票价格则跳升28%。

由该网站汇编的数据显示，去年飞往巴黎、北京、佛罗里达州基韦斯特(key west)和香港的机票比2011年高出25%，而飞往加拿大多伦多的机票则下滑3%。

Kayak同时对数以百计的旅行网站进行对比统计。

Kayak的发言人Maria Katime表示：“我们发现，从2011-2012年，所有机票价格整体提高了17%。”

“在我们所有关注的热门目的地中，多伦多是唯一一个机票价格下降的地方。”

尽管飞往伦敦的机票大幅上升，但它依然是最受北美旅行人士青睐的国际目的地，随后是圣胡安、坎昆、巴黎和罗马。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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