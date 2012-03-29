因赴欧机票价格上涨 美国人今年倾向国内游

路透纽约3月28日---新数据显示，由於飞往欧洲的机票价格攀升，美国人似乎更青睐国内游或可能前往亚洲和加勒比地区。

美国旅游搜索引擎Kayak上对美国目的地的在线搜索次数上升了22%，而对欧洲热门城市的搜索则出现下滑，因自去年以来飞往欧洲的机票价格上涨。

Kayak的数据显示，自去年此时以来，对罗马的搜索下降了65%，而对伦敦的搜索下滑了40%，而陷於经济困境的雅典和巴黎的人气也出现下降。

KAYAK的发言人Kevin Turner表示：“传统上，欧洲是非常受欢迎的夏季旅游目的地，但由於今年恰逢伦敦奥运会以及英国女王登基60周年，不光伦敦，所有西欧国家的价格都非常高。”

“美国游客今年似乎更倾向於国内游。”

KAYAK的数据是基於1月份该网站的搜索率。

洛杉矶、拉斯维加斯、夏威夷、旧金山以及墨西哥坎昆的搜索率呈两位数的增长，多米尼加共和国各旅游目的地的搜索率上升了15%，巴哈马群岛弗里波特(Freeport)的搜索率飙升了57%。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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