意大利一海滩荣获全球最美海滩称号

路透伦敦2月21日 - TripAdvisor网站周四公布的对旅游者的调查结果显示，位于意大利西西里的Rabbit Beach是全球最美的海滩；英国一个海滩成功挤进前10。

Rabbit Beach位于意大利西西里以南的兰佩杜萨岛，被描述为纯洁的自然景色，只能乘船前往，该海滩是地中海上仅有的几处红海龟产蛋地中的一处。

排名第二的海滩是位于特克斯和凯科斯群岛中普罗维登西亚莱斯岛的格雷斯湾海滩（Grace Bay），澳大利亚昆士兰州的白色天堂海滩（Whitehaven Beach）位列第三。

“Rabbit Beach显然很受旅游者的欢迎，看看蓝绿色的海水和白色的沙滩就知道那里为什么那么受欢迎了，”TripAdvisor发言人Emma Shaw说道。

排名前10的还有位于巴西、西班牙、波多黎各、百慕大和阿鲁巴的海滩，它们的白沙滩和摇摆的棕榈树受到称赞。

位于英国威尔士斯旺西的Rhossili Bay，出人意料地击败夏威夷、加勒比以及其他地方的海滩而排名第10。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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