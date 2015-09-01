旅行贴士：布鲁塞尔马罗莱街区变身艺术爱好者的天堂

人们在马罗莱的布鲁塞尔司法宫附近的一处跳蚤市场中淘货，摄于8月15日。 REUTERS/Francois Lenoir

路透布鲁塞尔8月28日 （记者 Barbara Lewis） - 曾经是布鲁塞尔麻风病人和罪犯的最后庇护所，马罗莱（Marolles）现在林立着古董家具店、跳蚤市场，充斥着各色语言。

这片区域在法语中叫Les Marolles，荷兰语中叫de Marollen，从欧洲之星火车抵达的Gare du Midi开始，一直延伸到布鲁塞尔城的最高点绞架山。从绞架山上可俯瞰半个布鲁塞尔。

马罗莱矗立着一座庄严的法院，马罗莱人反叛精神的形成少不了该法院的功劳。

因其巨大的镀金圆顶，这座19世纪的法院别号“墨水瓶”，占地逾2.6万平方米，由约瑟夫·波拉尔（Joseph Poelaert）担纲设计。波拉尔当时迅速被冠以“古怪建筑师”的外号。

这栋法院对于马罗莱人来说仍是一种强烈的侮辱。法院所在地曾是中世纪绞死罪犯的刑场，之后为了给法院腾地方，刑场所在地上盖的许多房屋遭到清理，令马罗莱人愤慨不已。

正如城市向导Didier Rochette在导游中指出的那样，绞刑有一个积极方面：绞刑架上的尸体可以让医生们更深入地理解解剖学。

今天的马罗莱是医学专业知识的中心。

布鲁塞尔大学下属的圣皮埃尔医院的所在地，是中世纪马罗莱修女们收治麻风病人的地方。

当时的麻风病人遭到社会遗弃，与工人阶级生活在一起。上层阶级亦认为应与当时生活在城墙外面的工人阶级保持距离。

现在这个区域已获优化改造。

“马罗莱发生了巨大改变，但保留了自己的特质，”Haute Antiques画廊的合伙人之一Stephane Carette说道。这家画廊位于Rue Haute大街207号。

Rue Haute和Rue Blaes是马罗莱的两大干道，林立着从马罗莱旧区作坊自然进化而成的复古商店和古董店。

对于想要进行小额投资的人来说，La Place du Jeu de Balle这个每天都开放的跳蚤市场适合你。该市场出售二手衣服、书籍、小古董，并且在当季时会有牡蛎和白葡萄酒出售。

马罗莱现在主要讲法语、荷兰语和英语，但一小部分马罗莱老人仍说着Zwanze。Zwanze是一种方言，特点是嘲弄和夸张。

Cite Hellemans是一座20世纪早期的建筑，由建筑师Emile Hellemans设计。Emile Hellemans寻求用富于规划与美感的社会住宅取代原有不卫生的小巷和狭促的房屋。

对于建筑行家来说，Rue Haute 132号是非常值得研究的，这里据说曾是16世纪画家老彼得·勃鲁盖尔（Pieter Bruegel the Elder）的居所。

老彼得·勃鲁盖尔被认为他那个时代最伟大的画家，他描绘粗犷农民生活的画作现在Sablon广场外面的艺术博物馆中展出。

他葬于12世纪建成的沙配勒圣母教堂（Notre Dame de la Chapelle）旁。但他确切的葬身之所不得而知，甚至有可能是在薯片车的下面。这辆薯片车为去教堂的人和购买家具的人提供了一些最棒的布鲁塞尔风味炸薯片。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。