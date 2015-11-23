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路透11月20日 - 贝托鲁奇执导的《末代皇帝》中北京的景象可能已经被雾霾替代，但你不要因此而沮丧。

北京仍有很多亮点，比如令人惊叹的建筑、欣欣向荣的当代艺术和令人叹服的餐饮。

首先你要找个地方放松大脑。对于寻找皇家景色的人来说，颐和园东门的颐和安缦酒店就够了。

如果想感受更加前沿的设计和城市中心，那就住位于侨福芳草地的北京怡亨酒店。该家五星级酒店的设计灵感来源于卢浮宫，其中收藏了沃霍尔（Andy Warhol）、沈敬东和高孝午等艺术家的作品。

距离怡亨酒店不远的地方坐落着798艺术区。这里原本是苏联援建、东德负责设计建造的工厂，如今已经变成了商业艺术的温床和北京创意青年文化的中心。尽量不要周一去，因为很多地方会关门。

草场地艺术区距离798艺术区五分钟，这里有很多面向严肃收藏者的画廊。

为了离开城市的喧嚣，你可以前往紫云轩，这里本来是一家茶室，现在已经变成了一个宁静和精彩的用餐地点。或者可以前往素食餐厅京兆尹。（完）