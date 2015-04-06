旅行贴士：阿联酋堪称中东沙漠绿洲里的艺术中心

路透迪拜4月3日 （记者 Michelle Moghtader） - 古根海姆与卢浮宫博物馆在阿布扎比的分馆或将姗姗来迟，但这却并没有阻止阿拉伯联合酋长国（阿联酋）加强其作为地区艺术中心的地位。阿联酋向来被视为遍地黄金的沙漠绿洲。

丰裕的石油收入令阿联酋三十年来一直上演着艺术投资“狂欢”，使其成为该地区--主要是“富豪们”--最重要的艺术品交易市场。

尽管工程进度一拖再拖，卢浮宫博物馆与古根海姆博物馆在阿布扎比的分馆可能无法在2015和2017年如期开业，但两家博物馆都正在利用这段时间展示未来的藏品，或者从姐妹博物馆借来的作品。

每年11月举办的阿布扎比艺术博览会，吸引了众多艺术爱好者，但迪拜才是中东真正的艺术品市场。

迪拜有210万人口，克利斯蒂与苏富比拍卖行在此都有分支机构，还有数不清的画廊，中东大部分的艺术品交易都在迪拜进行。

这里的艺术品起步价格动辄上万美元，2008年后更是急剧攀升。但要是想寻找更优惠的艺术品，可以去Al Quoz与Alserkal Avenue，那里有第三线画廊与Ayyam画廊等。

记者拜访改建后的历史老城区巴斯塔基亚区的XVA画廊，遇见了已在迪拜安家的伊拉克艺术家Halim al-Karim。

“这里有真正的艺术生活，”他说。“即使市场波动起伏，艺术脚步却从未停歇。”

即使是沙迦，这个阿联酋最保守的酋长国，自1993年以后也举办每两年一届的艺术博览会。Kito de Boer自1990年以后就驻在迪拜，是一位狂热的收藏家，他说这并非都是为了钱。

譬如沙迦的巴尔吉耶艺术基金会，就有展出Sultan al-Qassemi有关中东和阿拉伯艺术的私人藏品，以及举办定期的巡回短期展览。Sultan al-Qassemi是艺术爱好者，也是执政家族的成员。

“沙迦拥有最真诚的艺术兴趣，”Boer说道。“他们的热爱纯粹在于艺术本身。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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