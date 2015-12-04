调查显示欧洲商务旅行基本未受巴黎恐袭影响

路透柏林12月3日 - 据周四发布的一项调查，上月巴黎恐袭事件后，欧洲商务旅行未受太大影响，仅有小部分旅行者暂停出行。

航空公司与旅行技术公司称，巴黎恐袭后的一段时间内航班预定数有所下降，但分析师称，这种下降主要归因于度假型旅行者，因他们更关心安全问题。

全球商务旅行协会（GBTA）称其对旅行者的调查显示，79%的欧洲商务旅行者认为在巴黎恐袭后如常在欧洲旅行是很重要的。

仅1%的受访者称已暂停欧洲旅行，47%称旅行计划不变，另有26%称其所在公司在欧洲的旅行略有减少。

“然而这种弹性恰好凸显了企业、政府和旅游业有必要通力合作，以确保全球旅行系统安全可靠，”GBTA执行董事与首席运营官Michael W. McCormick周四在声明中表示。

该网络调查访问了来自12个国家的236名欧洲旅行者，调查期间为11月25至30日。

GBTA在美国进行的一项类似调查与上述调查结果相似。在美国进行的调查发现，近四分之三的美国商务旅行者称，其公司前赴欧洲的旅行基本未受近期袭击事件影响。（完）