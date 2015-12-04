调查显示欧洲商务旅行基本未受巴黎恐袭影响

欧洲股市：微幅收低，Zodiac Aerospace获收购后股价暴涨
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林12月4日 - 据周四发布的一项调查，上月巴黎恐袭事件后，欧洲商务旅行未受太大影响，仅有小部分旅行者暂停出行。
航空公司与旅行技术公司称，巴黎恐袭后的一段时间内航班预定数有所下降，但分析师称，这种下降主要归因于度假型旅行者，因他们更关心安全问题。
全球商务旅行协会（GBTA）称其对旅行者的调查显示，79%的欧洲商务旅行者认为在巴黎恐袭后如常在欧洲旅行是很重要的。
仅1%的受访者称已暂停欧洲旅行，47%称旅行计划不变，另有26%称其所在公司在欧洲的旅行略有减少。
“然而这种弹性恰好凸显了企业、政府和旅游业有必要通力合作，以确保全球旅行系统安全可靠，”GBTA执行董事与首席运营官Michael W. McCormick周四在声明中表示。
该网络调查访问了来自12个国家的236名欧洲旅行者，调查期间为11月25至30日。
GBTA在美国进行的一项类似调查与上述调查结果相似。在美国进行的调查发现，近四分之三的美国商务旅行者称，其公司前赴欧洲的旅行基本未受近期袭击事件影响。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
路透伦敦1月19日 - 英镑兑欧元周四触及10日高位，因欧洲央行总裁德拉吉发表谨慎的言论，英镑兑美元在之前几天因英国退欧问题经历了一番大起大落后今日回稳。
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