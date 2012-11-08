未来旅行新趋势：奢侈品购物 远离电子产品

7月2日在巴黎路易威登店门前拍到的女店员。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦11月5日电(记者 Peter Myers)---周一发布的一份最新报告预测，未来的旅行趋势包括新贵们的奢华购物之行，远离“成瘾”的电子产品，通过智能电视预订度假计划等。

市场研究公司欧睿信息咨询公司(Euromonitor International)的《全球趋势报告》(Global Trends Report)预测，随着购物之行、中东旅游复苏、以及美国人踏足之前禁止出入的旅行目的地，度假旅行人次将继续呈上升态势。

来自巴西、俄罗斯、印度和中国的购物者料将蜂拥至欧洲城市，大肆购买奢侈品。

欧睿是基於金砖国家快速增加的中产阶级以及在国内购买奢侈品需缴纳高额进口税作出上述推断。

该公司旅行分析师Paz Casal周一在伦敦的“世界旅行市场”论坛上表示：“我们知道，中国游客越来越多地组团前往欧洲，购物是他们的主要活动之一。”

“这一趋势将在未来五年变得更加明显。”

根据欧睿数据，欧洲旅行委员会(European Travel Commission)估计，仅中国游客欧洲游就占到其度假购物预算的三分之一，光顾法国巴黎路易威登商店的中国游客中，有95%的人是跟团前来。

另外，很多游客们也希望住在完全没有电子产品、或者对暂时不摸电子产品予以奖励的旅店，来摆脱自己的“电子产品依赖症”。

从现在到2016年这段期间，Spa、邮轮旅行和铁路漫游等度假选择也就会有相当不错的表现。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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