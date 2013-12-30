中旅国际斥资2亿元参与开发桂林两核心景区

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透香港12月30日 -经营旅游景区的香港中旅国际投资有限公司(0308.HK)周一宣布，将以约2亿元人民币收购并成立一家中外合资公司，开发桂林的核心景区--芦笛岩景区和滨江景区。
中旅国际的新闻稿称，将以约2亿元收购桂林旅游发展总公司全资子公司桂林旅游发展投资有限责任公司51%股权，成立港中旅控股的中外合资公司，以共同开发该两个景区。
芦笛岩景区被评为中国十大最美溶洞，而滨江景区位于漓江核心区域，拥有被誉为“漓江守护神”的伏波山和被誉为“江山会景处”的叠彩山。
中旅国际表示，此次进入桂林符合其发展自然和人文景区业务的战略规划，并可深入探索景区业务发展模式、丰富旅游产品业态，有利于公司占领景区行业制高点。
中旅国际早盘尾段跌0.6%，报1.65港元。过去一个月跌近3%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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