大型酒店集团修改政策 太晚取消预订将被罚钱

（本文作者为路透撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

路透12月9日（作者 Mitch Lipka） - 当谈到更改酒店预订时，“最后一分钟”的概念将变得更长一点。

自2015年1月1日起，最后一分钟将指的是入住前一天的午夜前，在这之后取消预定，希尔顿全球酒店集团(HLT.N)和万豪国际集团(MAR.O)旗下酒店将会收取一晚的房费。这两家酒店集团在全球各地拥有约8,000家酒店。之前，很多酒店允许入住当日傍晚前可以免费取消预订。

“这些调整是为了给需要在最后时刻确定住宿的旅行者提供更多房间，”希尔顿在声明中称。

其他的酒店连锁集团还没有宣布这样的调整。酒店连锁集团旗下的不同酒店往往有不同的取消政策。一些酒店允许预订者在入住当日下午6点前免费取消预订，其他酒店则要求提前24小时或者更早通知。

洲际酒店集团(IHG.L)发言人Monica Brosman称，其旗下酒店自己设定其取消政策。洲际酒店集团旗下品牌包括洲际酒店、皇冠假日酒店、假日酒店等。

温德姆和喜达屋等其他酒店连锁集团则要求顾客阅读其所预定酒店设定的条款。

新的取消预订政策对一些商务旅行者来说不是好消息。来自德州奥斯汀、33岁的企业培训师Sarah Howell称，她经常根据酒店的预定取消政策的灵活程度来选择酒店。

“这项政策无法满足商务旅行者所需的灵活性，”Howell说。（完）

编译：高良萍 发稿：程芳

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