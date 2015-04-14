旅行贴士：沙丘、废墟、咖啡馆 杰伊瑟尔梅尔的沙漠风情

国际油市：亚洲柴油和航煤现货价差下跌，因中国柴油出口创下纪录
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Shashwat Pradhan
路透印度杰伊瑟尔梅尔4月10日 - 杰伊瑟尔梅尔(Jaisalmer)号称印度的“黄金之城”，盖因一座雄伟瑰丽的蜂蜜色城堡而得名。这座城堡俯瞰砂岩建成的民居，民居四围是塔尔沙漠崎岖起伏的沙丘。
“一切都是金黄色的，”我们的司机开着三轮嘟嘟车，载着我们环绕杰伊瑟尔梅尔，一边指着阳光渲染下的砂岩建筑，一边说道。
私人宅邸之间，小巷蜿蜒盘曲，巷子之上的阳台上，戴着鲜艳头巾的男人们吞云吐雾。女人们则身穿传统七彩服饰，兜售着银饰小玩意。
杰伊瑟尔梅尔的名字源于12世纪创立该城的拉其普特人的国王。这里的游览景点有风景优美、寺庙环绕的Gadsisar湖泊、还有帕特旺府邸，这是一幢19世纪建筑，有着雕刻精美的外观和镜子。
“黄金城堡”在城中高耸而立，城堡的小巷中迄今无人居住，巷子里面满是灯火通明的商店、面包房、寺庙和公寓。在这里，人类活动的多样性令人目不暇接、惊讶不已：皮肤黝黑胡须浓密的男人们哼唱着民歌；一个小女孩脚踏钢丝绳；牛群在街上随处晃荡。
城堡附近的一家小店出售“风味印度大麻”，这是印度次大陆一种以印度大麻制成的饮料。店主是一名平易近人的男子，名叫“大麻医生”，他用冷咖啡和奶昔搭配制作这款饮品。店里的墙上挂着一幅明星大厨Anthony Bourdain的照片。
背包客数量的增长，令许多咖啡馆和旅馆如雨后春笋般涌现。迪伦咖啡厅旅馆（Dylan Cafe）位于城中央，房间简朴却乾净，是极受欢迎的去处。屋顶上的咖啡厅菜单可谓花样不少，既有当地的拉贾斯坦美食，也有外国菜品。
游客们通常还会跑去这个地方的沙丘冒险。最近的“山姆”沙丘，离杰伊瑟尔梅尔约50公里（30英里）路程。柏油路上牧民沿路赶着羊群，常可见游客骑着租来的摩托车疾驰而过。
游客们还可以选择骆驼出行，开启沙漠之旅。沙漠中，只有空旷赤裸的寂寥--没有建筑、没有道路、没有植被--没有什么会打扰你欣赏十足彻底的荒漠风光。
返回杰伊瑟尔梅尔的途中，绕个道就可以去Kuldhara村。这是一片废墟，迷宫一般复杂，是19世纪一座古村的遗址。
传说，Kuldhara以及那里的残垣断壁都受到了诅咒，里面住着一位神秘怪异的幽灵美人。Kuldhara不允许游人过夜。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。
摩拜单车成立于2015年，目前在中国13个城市运营。该公司已经与华住酒店集团和线上旅行平台携程达成投资关系，以面向游客提供服务。