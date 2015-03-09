大地震劫后日本宫古岛魅力重绽

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Elaine Lies

路透日本宫古岛3月6日 记者 - 宫古岛是日本东北的滨海小城，数十年来，以其秋季肥硕鲜美的三文鱼、嫩滑多汁的牡蛎吸引着无数游客。他们慕名而来，或钓鱼嬉戏，或泛舟玩乐，纵览怡人风光。

但2011年3月11日，日本海域发生9.0级地震，引发海啸巨浪。狂狼肆虐，倒卷进峡湾般的海湾和入水口。

大浪冲击宫古岛，淹没了市政厅、火车站以及大部分中心商务区，某些地方水深几层楼高。黑色大浪席卷汽车越过海堤，渔船撞向大桥，被拍得粉碎。大海啸中最惨绝的一些影像片段，就发生在宫古岛。

600多人丧生，6,000多栋建筑遭毁，数百人现在仍蜗居临时住房。

四年之后，宫古岛在恢复元气，修复了许多以前的旅游景点，游客数量也在回升。新兴企业蓬勃发展，牡蛎再度繁聚，海湾里皮艇与帆船穿梭交织。

宫古岛市中心，大海啸肆虐的诸多明显痕迹业已褪去。

海堤被毁后碎裂成的巨大水泥块曾经在码头上零落四散，现在也已修复。风景如画的海港，渔网和浮舟点缀着海岸线，头顶风筝欢啸，船只嘎吱嘎吱畅响，游人在船上慵懒垂钓。

但是，在面馆、卡拉OK酒吧和烤鸡饭店之外，却是大片大片的空地，这在人口稠密的日本是不常见的。残垣上，野草横生，瓷砖地面和水泥墙黯淡无光。被扭曲团卷成麻花状的金属栏杆依稀可辨。

38米高的滔天巨浪卷过Taro地区，所过之处，几无房屋幸存。Taro Kanko酒店的头两层仅余梁木。海啸发生时，酒店经理奔逃到高层，拍下了当时的惊魂一幕。现在他把游客领到他海啸时站立的位置，追忆当天的动魄细节。

Taro和宫古岛市中心之间是Jodogahama海滩，海滩上景色秀丽的岩层，因像极了天堂而得名。那儿有招待所，可以享用面条和其他快餐，幸运的话，还能吃到带壳烧烤的新鲜扇贝。

宫古岛的Gyosai Ichiba是品尝美味海鲜的好去处，一幢看起来像库房的建筑周围，密布着各种小摊，摊上的箱子中装满了各种三文鱼、海胆和扇贝。

要是赶得巧，还能享受当季的新鲜螃蟹和贻贝。你也可以顺道去一些经济实惠的小餐馆，享用刺身米饭。

市场不远处是Yoshi Sushi，他们家的“妈祖”午间套餐提供2,000日元（17美元）一份的新鲜寿司。

要是腻了海鲜，Torimoto还有串烤鸡块和蔬菜，或烤或炸，入口多汁，酥脆香甜。饮料有备受赞誉的新西兰葡萄酒。Torimoto的业主灾后重建饭馆之后，雇用的员工大部分是智障人士，这些人很难在日本找到工作。

宫古岛南部的近邻山田镇，在大海啸中被夷为平地。Yamada Kakigoya，又称“牡蛎小屋”，在一堆预制房商店之间，勃勃冒出，平地兴起。

10月到次年5月间，游客围聚在Yamada Kakigoya带有低台面的烤架旁，不限量尽情享用蒸扇贝，时限为40分钟。其他时间还有海鲜外卖，包括贻贝、牡蛎和螃蟹，价格仅为成本的零头。（完）