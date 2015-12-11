旅行贴士：夜宿日本永平寺，体验13世纪的曹洞宗修行生活

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日本永平寺町12月4日 - 如果你想体验一把800年来也无太大变化的生活方式，那日本中部福井市郊山上的永平寺，正是此中去处。
不过得留心拿着香板的僧人，如果打坐时你没法冥思，可是会挨板子的。
安静的永平寺町位于日本西海岸，而永平寺则独自矗立在一座山上，周围是一片长满高大雪松的浓密森林。永平寺共有70余座建筑。
永平寺由道元和尚于1244年创立，现有约150名僧侣在此修行。僧侣们遵守曹洞宗传统而简单的生活方式，你要是想加入，他们会很乐意。
游客们可以花一天时间游览寺庙，也可在此过夜。寺庙提供住宿，包括两顿饭食，也有机会打坐参禅、念诵佛经。
住宿一夜的花费为每人8000日圆（约合65美元），包含两顿饭食。需要预定，尤其是不讲日语的游客更是必须早早预定，这样寺院方能安排会英语的僧侣进行接待。
黑衣僧人会在寺院入口处欢迎你的到来，然后为你简单介绍寺院和僧人的生活。
在寺院建筑间行走的时候，僧侣们排成两行，并肩而行。
到了吃饭时间，僧人从厨房将饭食带回修行住处，饭香溢在空中。厨房被称为“daikuin”，修行住处被称为“sodo”。用餐时间，会有一个僧侣敲响木鱼，告诉其他僧人饭食已备。
僧人们都各有自己的餐具。寺院创始人道元和尚不允许信徒们浪费水，所以每次吃完饭，僧侣们就用热水漱碗，然后喝掉，最后用一根顶端盖布的木棍洗碗。
饭食都是素菜，因佛教僧侣的饮食戒律而被称为“精进料理”。饭菜盛在一套五个大小不一的漆碗中，这些漆碗不用时可以叠起来。
晚饭可能是一碗米饭加味噌汤，还有炖菜、煎豆腐、腌制的白萝卜和胡萝卜，以及用芝麻腌制的茄子。
晚饭也有供应永平寺町的特色菜肴芝麻豆腐，这种豆腐有点像是用芝麻酱、水和葛根粉制成的布丁。
在此住宿的游客与僧人们吃的饭食一样，但进食期间不许交谈或者发出声响。吃完后，会有人向你的杯中倒茶，然后你把筷子浸入洗干净。早餐你会用到同一双筷子。
游客的住处是一栋名为“kichijokaku”的现代建筑，房间带有榻榻米床垫、蒲团和桌子，但可没有电视机或者迷你酒吧之类的玩意。
晚饭在6点前结束，游客们可以参加禅坐活动。打坐时人坐在蒲团上，目光以45%角看着地板，放慢和加深呼吸，尝试冥想。
曹洞宗的禅坐是面墙的。如果你不能集中注意力进行冥想，巡场的僧人可能会用香板敲你的肩膀。
早上将近4点前，游客们可以加入僧人的早课。整座寺院群落沐浴在一片静谧之中，阳光升起，林木渐染晨色。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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