旅行贴士：在意大利柠檬小镇寻找长寿秘诀

2012年5月22日资料图片，很多骑车者骑着自行车从利莫内苏尔加尔达向另一个小镇进发。 REUTERS/Alessandro Garofalo

路透意大利利莫内苏尔加尔达11月6日 （记者 Nina Chestney） - 加尔达湖是意大利最大的湖泊，无与伦比的美与无尽的湖水，使其成为意大利人和外国游客钟爱的度假胜地。

湖岸点缀着很多如画的小镇，绕着全长145公里的湖岸线游览，实属赏心乐事。利莫内苏尔加尔达（Limone sul Garda）小镇位于加尔达湖北边更狭窄、更多山的地段，是最引人入胜的小镇之一。

“Limone”在意大利语是“柠檬”的意思，此镇以种植柠檬和其他柑橘属果树而知名。但小镇的名字实属巧合，因为其历史远比柠檬种植园的历史悠久，其得名可能源自拉丁文的“边界”一词。

此地最尤为令人惊叹的，是湖边往昔的柠檬种植园留下的柱子和墙壁。知名德国作家歌德曾在18世纪时描述过这里的柠檬花园，小镇从此为国际读者所知。

小镇还有一个出名的地方。1970年代，一位曾在这里居住过的人被发现血液里有一种蛋白质，这种蛋白质可以将动脉中的脂肪带走，然后运送到肝脏进行化解，因此可防止心血管疾病。

在对小镇居民进行测试后发现，所有携带该基因的人都是17世纪该小镇一对夫妇的后代。这种基因仍在延续，在该小镇发现了更多年轻携带者，基于该基因研制药物的工作仍在继续。

**柠檬园**

小镇的典型饮食大多取材于当地的鱼类、橄榄油和柑橘类水果，加之当地气候温和，所以80岁以上老人比例高不足为奇。

1930年代以前，小镇还是一个与世隔绝的小村庄，只有通过船只或者山路才能进入，当时的居民以种植橄榄和柑橘类水果以及捕鱼为生。

然而，山路Gardesana路开发之后，这种“桃源”状态就结束了。自那之后，小镇就与临近地方联结，游客开始到来。

这条Gardesana路现在已变得知名。2008年詹姆斯·邦德电影《007：大破量子危机》（Quantum of Solace）开头的飙车片段，就摄于小镇与临近Riva镇之间的一个路段。影片中出现的阿斯顿·马丁跑车的部件在Riva镇的La Paz酒吧可以看到。

小镇的柠檬园有数百年历史，当时人们花费大量努力，建造了类似温室的结构，以保护柠檬免受冬季寒冷之苦。

事实上，该小镇是全球柑橘类水果商业种植的最北端，出口至德国、澳大利亚、波兰、匈牙利、北欧的其他地方和俄罗斯。

来自南边的竞争减少了对该小镇柠檬的需求，到1900年代时，小镇的柠檬生产开始消失。不过，在小镇的各个地方仍能看到当年种植柠檬的痕迹。

**湖畔生活**

小镇的美丽与优雅自不待言，加尔达湖波光粼粼的蓝色湖水更是令人心醉。湖面上经常可以看到船帆点点，有进行风帆冲浪的，有进行风筝冲浪的。

当湖面起风时，这里的风通常强劲而有规律，这让很多水手和冲浪者很喜欢。强烈推荐在热天里钻入清爽的湖水中游泳。

要是你不那么喜欢水上生活，湖畔还有许多旅馆和餐厅，可一饱美景，也有许多公共沙滩。

坐看帆船驶过，最佳搭配饮品自然是Aperol Spritz开胃酒或是Hugo鸡尾酒。（完）