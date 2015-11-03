移动旅行科技让翻阅旅行指南或将成为历史

路透伦敦11月2日 （记者 Sarah Young） - 度假时翻阅旅行指南寻找餐馆和购物贴士的日子，或许很快就要成为过去式了。现在的移动旅行科技知道你的位置和喜好，可以为你提供个性化推荐。

据欧睿国际报告，人们日渐通过移动手机预定航班、酒店以及购买其他旅行服务，2014年全球在线旅行销售中的960亿美元是通过移动手机定单实现的，占比12.5%。

欧睿国际的2015年世界旅游市场全球趋势报告（WTM Global Trends Report 2015）预计，通过这些网络销售数据，旅行提供商很快将可以通过移动设备推送个性化的酒店和餐馆选项。

“智能科技给旅游企业提供的机会是无穷无尽的，我们现在只是掘开了冰山一角而已，”世界旅游市场（WTM）高级主管Simon Press说道。

“不久以后这将变成常态：将消费者的偏好、位置与本地旅行服务和活动的网络库存进行匹配，然后形成个性化的推荐。”

出现在Booking.com、Expedia(EXPE.O)以及瑞安航空(RYA.I)的这一趋势，与零售业已经发生在的状况相仿。亚马逊等零售企业收集详尽的客户数据，然后进行实时精准推送。

该报告称，2014到2019年，移动旅行销售预计将录得22%的复合年均增速，并称“定位科技”（beacon technology）将帮助旅行业进行更定制化的营销。（完）