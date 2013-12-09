旅游明信片：全球最佳精品酒店

路透11月8日 - 精品酒店专家史密斯夫妇(www.mrandmrssmith.com)公布了全球最佳酒店的获奖名单。

该名单不代表路透观点。

1、 最会打扮的酒店

阿丽拉乌鲁瓦图别墅酒店(alila villasuluwatu)位于印尼巴厘岛的布奇半岛的悬崖之上，这是一处酷且现代的旅游胜地，让人在扼腕赞叹的同时也感受到极其环保的设计理念。

2、最性感的卧室

英国伦敦肯辛顿(Kensington)的布莱克斯酒店(BlakesHotel)。这间酒店逾25年来一直在小心翼翼地呵护着入住的情侣们。没有比在可福套房(CorfuSuite)里度过完美的蜜月更具吸引力的了。

3、最热门的酒店酒吧

美国纽约埃斯酒店(AceHotel)的酒吧，时髦、奇特且充满自信，这里有通宵达旦的人群，完美传递着纽约精神。人们来这里享受萨沙·彼特里斯克(SashaPetraske)精心调制的鸡尾酒，感受电子氛围。

4、最好的酒店餐馆

法国普罗旺斯的Bastide de Moustiers。 这家由阿兰·杜卡斯(AlainDucasse)经营的餐馆是一首美妙的爱情诗。这是所有美食家的梦想，每天都能享受到不同的美味原创菜品，借此展示出最好的本地特产。这里没有任何多余的东西，只有简单、时令的原材料和贴心的服务。

5、最好的温泉酒店

印尼巴厘岛的科莫香巴拉屋苑(COMO ShambhalaEstate)。该酒店一向以回归自然的风格而闻名，让你在纯热带的茅草屋凉亭和极致瀑布中享受舒缓、放松、宠爱和再生。

6、最环保的酒店

意大利阿布鲁佐的Sextantio Albergo Diffuso。AlbergoDiffuso不仅仅是个酒店，它还代表着一种全新的住宿理念：恢复和可持续性。它位于意大利亚平宁山脉海拔高处一座被废弃的村庄。这座酒店不仅仅是打造了一处可以歇息停留的独特场所，它还重振了整个村庄，否则这个村庄将淹没在历史中。7、最适宜家庭居住的酒店

泰国阁骨岛(Koh Kood)的苏尼瓦奇瑞酒店(SonevaKiri)。这里有着动人心魄的丛林和大海、时尚的服务以及风趣的气氛，环保的苏尼瓦奇瑞酒店让一家人的假期达到了一个新高度。免费儿童游乐中心Den更是超乎你想象：荷兰环保建筑师Olav Bruin让很多孩子设计自己理想中的游乐场，然后据此动工。

8、最佳经济型酒店

匈牙利布达佩斯的布拉迪精品旅馆(BrodyHouse)。这里不仅仅是一处精品酒店，也是一座成员俱乐部。这里有着时尚的酒吧、不定时的电影以及前卫的装修。这里也是当地创意活动的中心，各种各样的艺术活动和读书活动让人应接不暇。这里的住宿价格相对合理，且入住即可成为该酒店会员俱乐部的会员。

9、最壮观的户外酒店

美国科罗拉多州的邓顿温泉(Dunton Hot Springs)。这处独特的山区秘境将你直接带回了昔日西部的荒野中，再配之以木屋、白雪覆盖的山峰、松林，还有那种倚身门廊观看美景的感觉。当然，到这里不能不提温泉，这也使得邓顿一年四季成为户外温泉水疗天堂。

10、最超然世外的酒店

香港的奕居(UpperHouse)。奕居虽然位于香港的市中心，但从你在大堂遇到你的个人“客户体验经理”那刻起，你就会沉浸在一个宁静的世界中。这间酒店的引人之处就在于让一切变得简单、稳重，远离喧嚣。

11、最佳新秀酒店

位于加拿大纽芬兰-拉布拉多省的弗格岛酒店(Fogo IslandInn)。在庄重迷人的大海背景衬托下，这处由托德·桑德斯(ToddSaunders)设计的美景酒店让人由衷地感到宾至如归。尽管这个大胆且极具北欧风格的建筑极尽现代之能事，但激发这座酒店灵感的是长期以来的社区传统。酒店的每个细节都与所在岛屿有关，而其处于天地尽头的那种偏远感只会增加其吸引力。

12、史密斯2013最佳酒店

美国加州的波斯特农庄酒店(Post RanchInn)。沿着加州狂野的西部海岸，这座酒店就位于大苏尔的悬崖峭壁之上。这家大名鼎鼎的酒店既设法融入到了周围的环境中，同时又展现出酒店内部梦幻的设计。酒店客房屹立在悬崖峭壁之上，且从每间屋子放眼望去都能看到悬崖下的太平洋。仅仅是这设计就可以让这家酒店成为多数旅行者心中的向往之地，更不用说这里还有豪华的炉边按摩，三个巨大的泳池、悬崖上的按摩缸以及独一无二的餐馆。简言之，他们是世界上最宜居的地方之一。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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