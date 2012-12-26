旅游明信片：全球十大最受欢迎的新年传统

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿12月21日 - 新年意味着新的开始、新的希望和新的梦想，也意味着告别过去的一年。在这个欢乐的时刻，在线旅游顾问Cheapflights(www.cheapflights.com)为我们提供了全球十大最受欢迎的新年传统。以下名单不代表路透立场：

1、德国和芬兰

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Molybdomancy是一种古老的占卜术。原理是将熔化的铅滴入冷水中，通过解读其在水中的形状推断吉凶福祸。

在德国和芬兰，亲朋好友在新年的前夜聚集在一起，利用这一占卜术预测来年的运势。

这并不是一门严格的科学，每种形状所代表的意义也没有固定的标准。例如，表面满是泡沫的形状可能意味着财源滚滚，形状破裂代表着不幸，船只形状代表旅行，球形代表着好运，猴子形意味着要防范损友，刺猬形意味着有人妒忌你。即便结果不太好，你也不必太过担心，这种占卜纯属娱乐。

2、墨西哥

墨西哥人的新年庆祝方式混合着宗教、传统、迷信以及特制的节日食物。

每家每户都用各种颜色装饰屋子，而每种颜色都代表着对来年的希望：红色代表爱情，黄色代表工作，绿色代表金钱。要想许下更多愿望，墨西哥人还会在午夜12点钟声敲响时吃葡萄（最好是无籽的），钟声每敲一下，吃一颗葡萄，许一个愿望。

为了新年有一个全新的开始，墨西哥的另一个传统就是写下过去一年发生的所有不开心的事，然后在午夜前烧掉，过去一年所有的负面情绪全部变为灰烬。

按照墨西哥的天主教传统，墨西哥人会在烘焙面包前在面团中放入一枚硬币或幸运符。当面包做好端上餐桌后，碰巧拿到硬币或幸运符的人据说会在新年获得好运气。

3、威尔士

威尔士语“新年”(Calennig)的意思是新年庆祝或礼物，自古以来，威尔士的新年传统就是给亲朋友邻赠送礼物和红包。现在的习俗则是在新年的早上赠送面包和奶酪，孩子们则会收到覆盖着葡萄干和水果的苹果串。在威尔士的部分地区，人们必须在中午前走访所有的亲戚收集礼物。可以想像，他们会收到多少面包和奶酪啊！

4、日本

日本新年(Oshogatsu)混合着一连串的文化和宗教传统，包括特别的家庭餐、拜访寺庙、派发明信片等。自1873年以来，日本新年定为1月1日，但传统上，日本新年采用的还是中国的农历。在日本除夕，人们会迎接岁神(Toshigami)，并用音乐会、倒计时、烟花以及其他传统活动进行庆祝。

依照惯例，日本人会向家人朋友赠送手写的新年明信片，邮政局也保证所有及时寄出的卡片会在1月1日当天抵达。

食物在日本新年的庆祝活动中扮演着很重要的角色。人们会吃一种名为“御节料理”(osechi ryori)的食品。

大约在晚上11点，人们会在家里一起辞旧迎新，吃下一碗面条。长长的面条寓意从一年迈入下一年。

在午夜时分，日本全国佛寺的钟声会敲整整108下。其中，最引人入胜的庆祝活动在东京的增上寺 (Zojoji Temple)举行，数以千计的人会聚在这里，放飞载有自己新年愿望的气球。

在12点的钟声敲响后，很多家庭会拜访寺庙或神社。

在新年这天，长辈会给孩子压岁钱。钱会包在一个小的信封中，压岁钱的多少与孩子的年龄有关，但一个孩子收到1万日圆（120美元）的压岁钱也很常见。

5、菲律宾

在菲律宾，新年的前一天是公共假期，人们通常和家人朋友一起庆祝。传统上，大多数家庭还将举办或参加晚宴。

绝大部分的菲律宾人会遵照一系列传统度过新年，比如身穿带点(相信圆圈会带来金钱和财富)和明亮色彩(意在展示对来年的热情)的服装。

在午夜钟声敲响的时候抛掷硬币据说也会带来财富。

当人们敲打纸板或吹响塑料喇叭、敲击锅碗瓢盆，播放音乐、燃放烟花赶走坏运气时，那声音简直吵闹极了。

6、苏格兰

苏格兰人称一年中的最后一天为“Hogmanay”，而这天已成为世界公认的新年庆祝节日之一。

Hogmanay的来源要追溯到人们对冬至的庆祝。

苏格兰Hogmanay有很多习俗。最常见的就是“第一个访客”（first-footing）。苏格兰人认为，如果新年第一位造访你家的客人带着盐、煤块、酥饼、威士忌等礼物，他会为你带来好运。这个活动从新年凌晨持续到次日，也可延续至1月中。

7、厄瓜多尔

厄瓜多尔最奇特的传统之一就是男扮女装，这代表过去一年的厄运已经过去。

但该国庆祝方式的焦点则是以一种更为热烈的形式进行。

午夜时分，家人邻里会聚集在一起燃放烟花，烧掉Monigotes（一种纸质玩偶），玩偶头像可以是政治家、公众人物或者是流行文化偶像。

玩偶既可以是小巧简单自制的，也可以是大型专门生产的。

8、希腊

希腊的圣诞节是个相对庄严的日子，但新年则充满了庆祝活动和礼物的赠送。希腊的1月1日也是圣巴西尔(St. Basil)的纪念日，他是希腊的圣诞老人，很多风俗也基于此。

在新年的前一天早晨，孩子们会挨家挨户敲门，希望获准演唱颂歌，为邻居们带来好运，宣告圣巴西尔的来临，保佑家庭。

晚上，家人们聚在一起，吃上一顿烤羊肉或烤猪肉，还会为圣巴西尔另外准备一份。

家家户户的大门上会悬挂一个洋葱头，作为重生和成长的象征。同时悬挂在大门上的还有一个自圣诞节就被悬于此的石榴。

到了午夜时分，家中熄灯，人们外出。幸运的人会拿到这个石榴，并在午夜钟声敲响时在门上将其敲碎。

当新年接近尾声时，全世界的希腊家庭都会切一种名为“Vassilopita”的蛋糕。烤制蛋糕时会加入一枚硬币或奖章，谁拿到含有硬币或奖章的蛋糕，谁就将在新年有好运。

9、意大利

可能你已经猜到，意大利人的新年庆祝活动是从一大堆可口的食物开始。

当夜幕降临时，最先上桌的是一道传统菜cotechino e lenticchie，其中有猪蹄。猪蹄也是富裕的象征。意大利人习惯在新年前夜吃扁豆，因为扁豆被认为会为来年带来好运气和财富，代表着来年你的收入。所以吃得越多，你越有钱。

如果你正在寻找爱情或希望有个孩子，那么新年前夜穿上一套红色内衣是必不可少的。为完成整个仪式，这些红色的衣服必须在1月1日丢弃。

遗憾的是，意大利好多更为狂野的新年传统现在已经几乎消失殆尽了。

10、智利

智利人发明了一连串可在新年为他们带来好运、帮助他们实现愿望的传统。

一些确保自己拥有好运气的方式离不开食物和饮料。新年前夜吃扁豆和葡萄会确保你来年顺利，饮用一杯含有金戒指的香槟也是一样。