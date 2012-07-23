以体育主题48小时畅游伦敦

路透7月6日伦敦电（记者Josie Cox）---约在公元前776年，为纪念宇宙之神宙斯，第一届古代奥林匹克运动会在古希腊举行，那时，伦敦这座城市还没有诞生。两千多年之後，伦敦，这个拥有近800万人口的城市，正在进行城市改造的收尾工作，以迎接成千上万的手持奥运门票的观众。

离奥运会开幕式只剩下不到一个月时间，现在我们决定用一种历时48小时内容丰富且令人激动的方式，来活动活动筋骨，为这场星球上最大的体育盛会热热身吧。

**星期五**

8 p.m. 周五晚上，伦敦人通常是去酒馆里喝喝酒来缓解一周的工作压力，但是随着奥运热正席卷整座城市，为什麽不穿上你的轮滑鞋，加入到伦敦周五晚上的轮滑大军里来呢？随着心跳加速，心情也自然的High起来。绝大多数的周五都举办街头轮滑活动，活动在晚上8：00于海德公园角开始，轮滑路线蜿蜒穿过海德公园，这是伦敦最大的皇家公园，也是奥运会铁人三项和马拉松游泳赛的终点。(www.lfns.co.uk)

9 p.m. 脱掉你的轮滑鞋，伸展一下你酸疼的小腿後，来到这个坐落于伦敦西区中心的The Sports咖啡馆(www.thesportscafe.com)。在你晚上做金牌美梦之前，喝喝咖啡，补充下燃烧的卡路里。

**星期六**

9 a.m. 伦敦人热爱跑步和健康的本性在周六早上9点充分显露出来，身高不同、体态迥异的运动员们聚集在伦敦的各个公园进行公园跑步比赛——5公里计时赛，你可以通过这个比赛检查下你的运动是否有成效，而且还可以结识一群志同道合的运动爱好者和职业运动员。(www.parkrun.com)

公园跑步比赛八年前始於伦敦西南部的特丁顿（Teddington），而现在这项活动是在伦敦几十个公园同时举行，甚至在澳大利亚、丹麦、冰岛、新西兰、波兰、南非和美国的公园也会同时进行。至今为止，已经有超过100万的人参加过这项运动，所以除此之外，你还能找到更好的打发周六的方法吗？不如来打破你的个人最好成绩吧！所有参加公园跑步比赛的人都是免费的，但你必须要提前在网站上注册。

10:30 a.m. 接下来，你可以去位於伦敦针线街的一家名叫“Bonds”的奥运主题餐厅吃早午餐，满足你的食欲，在那里，有很多美食供你选择，比如“自行车运动员” “游泳运动员”或者“体操运动员”，即使你的侧手翻和後空翻还没有练好，你一样可以享受体操运动员的美食。主厨史蒂文·史密斯曾经在米休·鲁克斯（知名厨师）手下工作，他当然知道应该给一名饥饿的运动员准备什麽样的食物。(www.theetoncollection.co.uk/restaurants/bonds/)

1 p.m. 吃完了早午餐，漫步到河边，坐伦敦轻轨（Docklands Light Railway）去斯特拉特福--2012年奥运会会场的中心。不过要注意的是，奥运会期间，伦敦很多公共交通系统都有所变化，去之前应先登录伦敦交通网查询信息。(www.tfl.gov.uk).

如果天气好的话，去参加下奥林匹克公园的多种多样的徒步游吧。从Bromley-on-Bow地铁站开始的徒步游每天下午2点开始，历时大约两小时，将会带你沿着Lower Lea Valley的河道参观，可以看到奥运会体育馆和其他2012年建筑的风情，比如水上运动中心（Aquatics Centre）和Orbit雕塑，你会了解更多的关於运动员和场馆的信息，已经奥运会後场馆的用途。(www.tourguides2012.co.uk)

5 p.m.

运动员和教练都认为放松和训练对於比赛的表现来说同样重要。在城市里一天玩累了，就去伦敦郊区的温泉浴场休息一下吧。可以从以下温泉浴场中选一个：老福特路（Old Ford Road）上的Spa London(www.spa-london.org)，科芬园附近谢尔顿街的Thai Square Spa(www.thaisquarespa.com)，或者莱斯特广场附近沃德街的Away Spa(www.wlondon.co.uk)。

价格可能比其他城市高一些，但是这里有温暖的按摩浴缸，充满香气的浴袍和温馨的灯光，会让你得到纯粹的享受而忘记了价格。你的身体自身就会变得像寺庙一样。

8 p.m.

在一天结束的时候不妨去肖迪奇（Shoreditch，东伦敦的新兴文艺区）走一遭吧——一个坐落在伦敦东部的哈克尼区（Hackney）之中的地方。为了迎接伦敦奥运会，这里做了一番巨大的文艺翻新。英国教父级设计师特伦斯·考伦（terence conran）曾经将这里叫做“伦敦的新兴家庭办公区（SOHO）”；这里当然也不乏吃喝玩乐之处，还有当地出名的啤酒与鸡尾酒。

再往北走到本地的边境，一所别致的花园酒吧餐厅将为你提供一个360度的观赏金丝雀码头（Canary Wharf）、"小黄瓜"（Gherkin）和伦敦东部建筑的绝妙视角。(www.theboundary.co.uk)

如果你仍然精力旺盛，那就去肖迪奇不计其数的最时髦的酒吧里逛逛吧。在East Village感受感受家庭温馨 (www.eastvillageclub.co.uk)，在Plastic People去听听科技节奏(www.plasticpeople.co.uk)。或者你还可以去Rich Mix这个更像是艺术馆而不是小酒吧的地方，这里时常接待各路音乐人、剧作家、舞蹈家和诗人。(www.plasticpeople.co.uk)

**星期天**

10 a.m.

吃过早饭，带上头盔，跳上一辆靓蓝色的公共自行车——这些车子由爱出风头又注重环保的伦敦市长鲍里斯隆重推出，因此，市民亲切地称它们为“鲍里斯自行车”。公共自行车的方案在2010年6月正式推行，到了今天，已经有五千多辆这样的车遍布伦敦的大街小巷。只要你愿意就可以随时随地骑上一辆。鲍里斯市长曾经表示，他“希望，在首都，自行车可以像黑色计程车和红色公交车一样普及”。

一旦你习惯了你新的代步工具，我们就从斯特拉特福（Stratford）开始探访伦敦奥运场馆啦。一路向东就可以到达坐落于伍利奇（Woolwich）的皇家炮团军营（Royal Artillery Barracks），这里是奥运射击项目的举办地。这个军营以全英保存最久的乔治王时代风格的建筑而扬名，还有英国所有军营里最大的阅兵广场。

再往北就是格林威治公园（Greenwich Park），这里将要举行的是现代五项和骑术的比赛。

如果遭遇糟糕的天气，我们还可以躲进皇家天文台。1675年，英王查尔斯二世下令设立于此。这里是本初子午线穿过的地方，享有格林尼治标准时间。这是伦敦唯一的天文台，拥有一台全英最大的折光式望远镜。

1 p.m.

除了作为一处世界人类文化遗产外，格林威治也自诩为一个酒肉宴享之地。往前可到纳尔逊路（Nelson Road）上的博物馆酒吧（ Bar du Musee）。它被认为是敦伦最古老的小酒馆之一，提供上等佳肴以及优质葡萄酒。(www.bardumusee.com)

或者还可以去格林威治市场（Greenwich Market）。在这里，你可以直接在Hola-Paella享用盛载锅里的辣味肉饭菜，在Skyz的Pie餐厅吃顿大餐，还可以在Red Cow Covery点一份嫩牛排。(shopgreenwich.co.uk)

3 p.m.

撑饱了肚子，恢复了腿力，去拿回你的车，现在可以享受一番沿泰晤士河畔的缓缓骑行的乐趣。

在全市315个临时泊车点的任何一处丢下你的坐骑，朝大英博物馆进发咯。从2月到9月，博物馆都在举行一场奥运会和残奥会的金牌展览——从金矿的挖掘，到大卫·沃特金斯（David Watkins）和张翠莲（Lin Cheung）的设计过程，以及最後在皇家铸币局（Royal Mint）的制作过程。

在一个奥运礼品店里结束这个周末吧。在这里你可以挑选一个纪念品，它可能印有两只长相古怪的伦敦奥运会吉祥物：文洛克（Wenlock）及曼德维尔（Mandeville）的照片。

文洛克以什罗普郡（Shropshire）的马奇·文洛克（Much Wenlock）命名；这里曾在1850举行了第一届文洛克奥运会，被看作是现代奥运会灵感的来源。

曼德维尔的名字来源於白金汉郡（buckinghamshire）首府埃尔兹伯里（Aylesbury）的斯托克曼德维尔医院（Stoke Mandeville Hospital）。在这里举办的曼德维尔运动会 （Stoke Mandeville Games），启发了现代残奥会的形成。

--编译： 逯璐 / 林秀峰 发稿：王燕焜

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