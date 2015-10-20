旅游贴士：落日下的新加坡 旅行吃货攻略

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路透10月16日 - 亚洲各大经济强国之中，新加坡经常因其城市的现代化、一本正经的礼仪和极高的效率被视为完美典范。

但不要单凭表面来评判这个光鲜靓丽的城市国家：新加坡也有多样化的文化传承、迷人的美食以及生机勃勃的酒吧群落，入夜后亦有动人的城市天际线。

新加坡最近才庆祝了建国50周年，但毫无减速迹象。实际上，这座曾经的“可爱猫咪型”小镇已经摇身变为繁华的大都市，完全符合“狮城”的称号。所以，忘掉过去的陈词滥调吧，你现在身处的是一座热闹无比、可纵情享受的现代都市。

尽管新加坡有很多引发人好奇心的新下榻选择（譬如South Beach和Hotel Vagabond），但现在码头畔的富丽敦海湾酒店（fullertonbayhotel.com）才是最妙的去处。

一定要抢到一间带有阳台和滨海景观的房间，当晨曦跃出新加坡地平线的时候，你可欣赏到尤为瑰丽的日出妙景。屋顶的泳池和傅厚民设计的酒吧亦是理想的品饮所在。提前预定的话，还可以在酒店前面的长椅上享受落日的惬意。

若是想要真正一窥当地历史，可参观土生文化馆（peranakanmuseum.org.sg），里面各色有趣的文物、古董和照片可以让你迅速了解峇峇娘惹生活方式。

无疑你将了解到，娘惹一族源自于16世纪中国商人和马六甲海峡女性的通婚。这种文化融合催生了一种令人印象深刻的独特美食，它糅合了中国的烹饪方法与椰子汁、良姜、罗望子和柠檬草等当地食材，今天在该地仍独具特色。

Blue Ginger（theblueginger.com）便可让你领略娘惹美食，那里浓郁的巴东牛肉、烟熏咖喱鱿鱼，还有香蕉叶包裹的炸鱼饼，让你欲罢不能。

尽管新加坡以前少有像样的酒吧（只有许多面向外国人的小酒吧和酒店里的附带小酒吧），但现在新加坡的酒吧群落却正在迅速获得全球认可，今年有几家酒吧悄然登上了“全球最好的50个酒吧”（The World's 50 Best Bars）榜单。

走在潮头的是28 Hongkong Street（28hks.com），这家酒吧灯光朦胧，没有标志，经典和前卫的酒饮在这里均可找到。想来点时髦的体验么？问问The Office怎么走，这家隐秘的小酒吧只能容纳八位幸运的客人。

位于丽晶酒店的Manhattan Bar奢华而深具诱惑力，是一个较为正式的酒吧；或者你想要去富有年轻活力的地方，那洋溢艺术气质的Potato Head Folk（pttheadfolk.com）是不错的去处，那里有Three Buns汉堡店，“中国风”装饰的Studio 1939，以及微风和煦的屋顶花园（RooftopGarden），可以品尝到新加坡最好的朗姆鸡尾酒。

不管你是在五星酒店任性享受“壕”宴，还是卷起袖子扑向街边小摊，吃货们在新加坡都会有颠覆味觉的体验。

虽然小摊上缺乏空调设施，灯光昏暗，但它们真的是品尝地方美食的最佳去处。带上湿纸巾，直奔队伍最长的摊位去吧。

**老式铸铁建筑**

铸铁建筑老巴刹美食中心富有美感（也让它成为游客陷阱）；牛车水大厦（Chinatown Complex）提供入门级美食，但味道不错；逛完客纳街（Club Street）后，可以去麦士威熟食中心（Maxwell Food Center）找小吃。但东海岸人工湖美食村（East Coast Lagoon Food Village）绝妙的美食和海滩盛景，却令人赞不绝口。去早点。

鸡肉饭和刚打上来的海鲜也是必点的--更不必说这也是新加坡当地人的最爱。Five Star（fivestarchickenrice.com）烤鸡肉的食材全为散养，而无招牌海鲜（nosignboard.com.sg）提供辣蟹烧烤。想吃原汁原味、具有乡土气息的辣蟹烧烤，那就去它家游客较少的芽笼分店。

不差钱的话，可以去Tippling Club（tipplingclub.com），那儿有英国大厨莱恩-克里夫特（Ryan Clift）掌勺的全球性美食和上佳饮品；或者去Restaurant André（restaurantandre.com）挥霍一番，点上一道令人难忘的八道菜客饭，当然，价格也会让你瞠目。

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