夏季旅游檀香山和奥斯陆最贵

路透纽约6月11日（记者 Patricia Reaney） - 在夏季度假的旅行者若想获得最高的性价比，或许要考虑避开美国檀香山和挪威奥斯陆，而选择前往拉斯维加斯或是保加利亚首都索菲亚。据周二公布的一份调查，檀香山和奥斯陆是消费最高的城市。

旅游网站TripAdvisor.com对全球多个城市一晚标间的平均房费、鸡尾酒、晚餐、葡萄酒和打车费进行比较后发现，夏季去美国南部、东欧和亚洲的城市性价比最高。

美国城市迈阿密、达拉斯、亚特兰大和波特兰在夏季旅游的性价比上很不错，越南首都河内、波兰首都华沙、埃及城市沙姆沙伊赫和匈牙利首都布达佩斯在性价比上同样很好。

而纽约市因昂贵的酒店和鸡尾酒价格成为夏季游美国第二贵的城市，在国际上则排在第四贵城市。美国最昂贵夏季游城市还包括波士顿、旧金山和芝加哥。苏黎世、斯德哥尔摩和巴黎则位列美国之外最昂贵城市之列。

TripAdvisor.com通讯主管Brooke Ferencsik称，“知名城市并不意味着旅行花费一定很高。”

“如果你真想去欧洲，你可以找到性价比不错的地方。保加利亚的索菲亚就是个很棒的选择，该城市在总体（性价比）排名上排在第一位，那里一晚酒店平均价格不到100美元，”他在接受采访时说道。

其他性价比较高的国际旅游目的地包括曼谷、马来西亚吉隆坡、突尼斯、开普敦和利雅德。（完）

编译：程芳 发稿：张家伟

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