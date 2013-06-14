夏季旅游檀香山和奥斯陆最贵

金属期市：伦铜在两周低点上方企稳，市场忧虑缓解
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约6月11日 - 在夏季度假的旅行者若想获得最高的性价比，或许要考虑避开美国檀香山和挪威奥斯陆，而选择前往拉斯维加斯或是保加利亚首都索菲亚。据周二公布的一份调查，檀香山和奥斯陆是消费最高的城市。
旅游网站TripAdvisor.com对全球多个城市一晚标间的平均房费、鸡尾酒、晚餐、葡萄酒和打车费进行比较后发现，夏季去美国南部、东欧和亚洲的城市性价比最高。
美国城市迈阿密、达拉斯、亚特兰大和波特兰在夏季旅游的性价比上很不错，越南首都河内、波兰首都华沙、埃及城市沙姆沙伊赫和匈牙利首都布达佩斯在性价比上同样很好。
而纽约市因昂贵的酒店和鸡尾酒价格成为夏季游美国第二贵的城市，在国际上则排在第四贵城市。美国最昂贵夏季游城市还包括波士顿、旧金山和芝加哥。苏黎世、斯德哥尔摩和巴黎则位列美国之外最昂贵城市之列。
TripAdvisor.com通讯主管Brooke Ferencsik称，“知名城市并不意味着旅行花费一定很高。”
“如果你真想去欧洲，你可以找到性价比不错的地方。保加利亚的索菲亚就是个很棒的选择，该城市在总体（性价比）排名上排在第一位，那里一晚酒店平均价格不到100美元，”他在接受采访时说道。
其他性价比较高的国际旅游目的地包括曼谷、马来西亚吉隆坡、突尼斯、开普敦和利雅德。（完）
编译：程芳 发稿：张家伟
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。
路透3月28日 - 多数新兴亚币周二从上日所及的多月高点下跌，因美元略微重拾升势，交易员对亚币获利 了结。 美元从四个月低点反弹，因对特朗普医保法案挫败的忧虑，让位于对他的刺激政策的一点希望。 “今天是反思和调整的日子，”OANDA资深交易员Stephen Innes表示，并称有不少的获利了结操作。 相对强弱指标(RSI)等技术指标显示，台币 、印度卢比<INR= IN>和泰铢 都处于超买区域，其它部分币种也接近超买。 马币 因原油价格疲弱而下跌。韩元 今日稍早一度因 美元空头回补而下挫，之后回升。 菲律宾披索 微幅下跌，因企业浮现美元买需及外资流出股 市。 据外汇数据，外资在菲律宾股市卖超1.3亿美元。 印度及印尼市场逢假日休市。 美元指数 周二上涨0.1%，本月下跌近3%。若美元指数再下跌个2%，将会回到特朗普去年11月当选美 国总统的水准。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4