曼谷荣登全球旅游目的地城市榜首

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透纽约5月29日 - 根据万事达卡国际组织发布的全球旅游目的地城市指数排名，泰国首都曼谷超过伦敦，成为全球最受欢迎的航空旅行目的地，也是首个获此荣誉的亚洲城市。
基于预计的入境外国旅客人次，曼谷在2013年榜单上名列第一，随后依次是伦敦、巴黎、新加坡和纽约。伊斯坦布尔和迪拜的预计入境旅客人次增长最快。
编纂该指数的Yuwa Hedrick-Wong博士称，曼谷受益于自身拥有的与全球很多发展最快的城市的众多航线，特别是与中国和日本城市。曼谷今年预计接待的外国旅客人次将增加9.8%。
上述排名基于各城市预计的国际航空旅客入境人次以及这些旅客在该城市的消费额。
2013年，伊斯坦布尔预计接待的外国入境旅客人次将增加9.5%，迪拜预计的入境旅客人次将增加10.9%。
乘坐汽车、火车和公共汽车的入境旅客量未计入排名统计范围。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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