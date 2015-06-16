旅行贴士：巴伦西亚堪称吃货的温柔乡

图为西班牙巴伦西亚中央市场销售火腿的摊位。 REUTERS/Nina Chestney

路透西班牙巴伦西亚6月12日 （记者 Nina Chestney） - 巴伦西亚这个城市，每个人都能找到一些自己想要的东西。该城位于地中海沿岸，拥有数个海滩，充溢着历史文化和优美的建筑，游客也不是太多。

这里还是吃货和追逐美酒者的天堂：大街上到处都是饭馆和酒吧，集市本身就是旅游景点。

*中央市场*

中央市场位于旧城，是欧洲最大的生鲜农产品集市之一，许多当地居民们仍然到这儿采购杂货。

逛悠在小摊之间，可以品尝到伊比利亚（Iberico）火腿，还可以从蔬菜水果商那儿喝到新鲜的巴伦西亚橙汁。

你也可以停下来，饮一杯horchata，这是一种油莎豆制成的乳白色甜冷饮。horchata是经典的早餐饮品，可以将farton（一种类似“吉拿果”的油酥点心）浸入其中搭配着吃。

*Tapas（小吃）*

旧城里满是tapas酒吧，其中最棒和最便宜的一家是位于Plaza Doctor Collado广场的El Kiosko酒吧，离中央市场不远。最多几欧元就可以吃到烤肉串或者一些pintxos--用牙签将浇头不同的面包片串在一起的一种食品。

在附近的Plaza de Reina广场，可以尝尝“奶奶制作的肉丸子”，在La Taverna La Reina酒吧可以尝到morcilla de Burgos--一种用稻米做的黑色布丁。

广场里还有100 Montaditos餐馆，这家餐馆供应pintxo，要是想随便吃点东西，这些地方是最便宜的去处之一。

*Paella（西班牙炒饭）*

巴伦西亚是西班牙炒饭的故乡。以巴伦西亚城市命名的西班牙炒饭里，有米饭、青菜豆、鸡肉、兔肉、棉豆和蜗牛。其他种类还有西班牙海鲜饭和什锦炒饭。

西班牙炒饭通常在午餐吃，但有些地方晚饭也有供应。海滩上有一家La Pepica餐馆，是品尝西班牙炒饭的最佳去处之一。城里的Restaurant Levante餐馆也主推西班牙炒饭。

*巴伦西亚的酒水*

大多数酒吧供应名为“agua de Valencia”的鸡尾酒，这是酒精含量更高的一种巴克鸡尾酒，由气泡酒、橙汁、杜松子酒、伏特加和白糖混合而成。这种鸡尾酒发源于1920年代，但现在仍极受欢迎，喝的时候倒在大大的鱼缸状酒杯里。

旧城里的圣女教堂或者大教堂附近的Plaza de la Reina广场是一边喝着agua de Valencia鸡尾酒，一边坐看人来人往的好去处。

想要尝尝不一样的风味，那就去Maria Mandiles餐馆，这里供应混搭菜肴--特别是他们家的烤玉米饼，里面有培根、蓝奶酪和韭菜，让人欲罢不能。带有奶酪和鳄梨色拉酱的烤辣味干酪玉米片滋味同样妙不可言。

Plaza de la Reina广场外的La pappardella餐馆，供应意大利面条，在对面的Annaick餐馆你可以品尝到咸的或甜的布列塔尼法式薄饼。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。