英国旅馆连锁业者Travelodge正研究出售的可能性--泰晤士报

铃木汽车预计本财年营业利润下降10% 因研发成本上升
路透5月12日 - 铃木汽车周五预测，全年营业利润将下降10%，因研发支出增加，即便是公司预计在印度和欧洲市场的汽车销量将继续增长。
路透4月12日 - 泰晤士报周日报导指出，英国平价连锁旅馆业者Travelodge正准备聘请顾问以研究策略选项，其中包含出售的可能性，预料出售的总价值可能超过10亿英镑(14.6亿美元)。
报导引述知情人士说法指出，Travelodge的东家高盛(GS.N)、Avenue Capital及GoldenTree Asset Management正在就挂牌上市进行洽商，不过外界认为最有可能的选项是在未来6-12个月出售。
报导提到，若东家决定将去年自Nick Leslau旗下PrestburyInvestment Holdings收购的144个Travelodge资产组合进行合并，则这家旅馆连锁业者的市值可能飙升至16亿英镑。
Avenue、高盛及GoldenTree在2012年时从Dubai International Capital取得Travelodge的控制权，而在这之前曾进行重整，将其债务从6.35亿英镑降至3.29亿。
在非常规营业时间内，尚无法联系上高盛、Avenue Capital及GoldenTree Asset Management置评。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
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