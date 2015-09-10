中国华信已收购捷克Travel Service航空10%股份 并计划持股增至近50%

路透北京9月10日 - 航空信息提供商ch-aviation报导称，中国华信能源有限公司（“中国华信”）已收购了捷克Travel Service航空公司10%的股份，并计划最终将持股增至49.92%。中国华信是一家民营能源与金融服务企业。

ch-aviation称，中国华信或可通过该收购借道染指捷克航空公司，但没有详细说明。Travel Service航空公司持有捷克航空公司34%股份。ch-aviation称，交易金额未披露。

ch-aviatio援引中国华信总裁陈秋途的话称，中国华信将通过收购获得发展欧洲业务的大好机会，包括开通布拉格与北京的直飞航班。

ch-aviation援引陈秋途的话称，中国华信亦计划与一家大型中资航空公司合作，将布拉格机场变成中国和其他亚洲游客出入欧洲的枢纽。

路透未能联系到中国华信发表评论。未能在正常营业时间外联系到捷克旅行航空公司。

据中国华信网站显示，2002年成立的中国华信去年营收为2,220亿元，但没有提供上年同期比较。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。