中国华信已收购捷克Travel Service航空10%股份 并计划持股增至近50%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月10日 - 航空信息提供商ch-aviation报导称，中国华信能源有限公司（“中国华信”）已收购了捷克Travel Service航空公司10%的股份，并计划最终将持股增至49.92%。中国华信是一家民营能源与金融服务企业。
ch-aviation称，中国华信或可通过该收购借道染指捷克航空公司，但没有详细说明。Travel Service航空公司持有捷克航空公司34%股份。ch-aviation称，交易金额未披露。
ch-aviatio援引中国华信总裁陈秋途的话称，中国华信将通过收购获得发展欧洲业务的大好机会，包括开通布拉格与北京的直飞航班。
ch-aviation援引陈秋途的话称，中国华信亦计划与一家大型中资航空公司合作，将布拉格机场变成中国和其他亚洲游客出入欧洲的枢纽。
路透未能联系到中国华信发表评论。未能在正常营业时间外联系到捷克旅行航空公司。
据中国华信网站显示，2002年成立的中国华信去年营收为2,220亿元，但没有提供上年同期比较。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。