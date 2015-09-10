中国华信已收购捷克Travel Service航空10%股份 并计划持股增至近50%

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月10日 - 航空信息提供商ch-aviation报导称，中国华信能源有限公司（“中国华信”）已收购了捷克Travel Service航空公司10%的股份，并计划最终将持股增至49.92%。中国华信是一家民营能源与金融服务企业。
ch-aviation称，中国华信或可通过该收购借道染指捷克航空公司，但没有详细说明。Travel Service航空公司持有捷克航空公司34%股份。ch-aviation称，交易金额未披露。
ch-aviatio援引中国华信总裁陈秋途的话称，中国华信将通过收购获得发展欧洲业务的大好机会，包括开通布拉格与北京的直飞航班。
ch-aviation援引陈秋途的话称，中国华信亦计划与一家大型中资航空公司合作，将布拉格机场变成中国和其他亚洲游客出入欧洲的枢纽。
路透未能联系到中国华信发表评论。未能在正常营业时间外联系到捷克旅行航空公司。
据中国华信网站显示，2002年成立的中国华信去年营收为2,220亿元，但没有提供上年同期比较。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同